AKTIE IM FOKUS: Symrise weiter erholt - Kooperation mit Norwegern

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Symrise haben sich am Freitagvormittag mit plus 1,7 Prozent an die Spitze des trägen Dax gesetzt. Der Duftstoffhersteller gab am Morgen eine strategische Partnerschaft mit der norwegischen Hofseth BioCare ASA (HBC) bekannt.

Symrise-Vorstandschef Jean-Yves Parisot zufolge passt die Kooperation strategisch genau zur beabsichtigten Stärkung des Gesundheits-Bereichs. HBC ist auf Atlantik-Lachs basierte Inhaltsstoffe für die Humangesundheit und Tierernährung spezialisiert.

Symrise-Aktien lösen sich aktuell wieder etwas vom jüngsten Tiefststand seit einem Jahr. Im Jahr 2025 liegen sie aber noch etwas im Minus. Die Papiere des Konkurrenten Givaudan lagen in Zürich am Freitag weniger deutlich im Plus./ag/ngu/jha/