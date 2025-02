Silberpreis: Anleger fiebern US-Preisdaten entgegen – Zollstreit bleibt Thema

Im Fokus der Anleger stehen in der neuen Handelswoche zahlreiche US-Wirtschaftsdaten auf der Agenda. Insbesondere den sogenannten „PCE-Deflator“ für die persönlichen Konsumausgaben gilt es in gewohnter Art und Weise nach geldpolitischen Hinweisen abzuklopfen. Weiterhin dürfte auch der Zollstreit in den USA eines der Gesprächsthemen am Markt sein.

US-Wirtschaftsdaten am Donnerstag im Fokus – „PCE-Deflator“ dürfte am Freitag wichtige Impulse liefern

Zahlreiche Wirtschaftsdaten stehen am Donnerstag auf der Tagesagenda. Publik werden neben den wöchentlichen Erstanträgen auf US-Arbeitslosenhilfe etwa neue Zahlen zu den Auftragseingängen langlebiger Güter sowie zum Preisindex für das Bruttoinlandsprodukt.