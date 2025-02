Munich Re erhöht Dividende und plant neuen Aktienrückkauf

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der weltgrößte Rückversicherer Munich Re will die Dividende deutlich erhöhen und erneut eigene Aktien zurückkaufen. Für 2024 soll es eine Ausschüttung von 20,00 Euro je Anteilschein geben und damit 5,00 Euro mehr als ein Jahr zuvor, wie der Dax-Konzern am Dienstagabend in München mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit einer Dividende von rund 16,40 Euro gerechnet. Zudem will Munich Re vom 30.04.2025 bis spätestens 29.04.2026 bis zu 2,0 Milliarden Euro in den Rückkauf eigener Aktien stecken.

Im nachbörslichen Handel auf der Handelsplattform Tradegate legte die Munich-Re-Aktie nach den Neuigkeiten um 1,2 Prozent im Vergleich zum Xetra-Schlusskurs zu. An diesem Mittwoch (26. Februar) legt der Konzern seine Jahreszahlen vor./stw/he/bek