IRW-News: Nova Pacific Metals Corp.: Nova Pacific Metals ermittelt bei Probenahmen auf der Erweiterung des Konzessionsgebiets Lara 3,28 g/t Au, 418 g/t Ag und 4,77 % Cu

Vancouver, British Columbia, Kanada, 27. Februar 2025 / IRW-Press / Nova Pacific Metals Corp. (CSE: NVPC) (OTC: NVPCF) (FWB: YQ10) (WKN: A40GFH) (das Unternehmen oder Nova Pacific) freut sich, vielversprechende Ergebnisse von Bestätigungsprobenahmen aus Oberflächenausbissen in der Zone Anita, einer strategischen Erweiterung des unternehmenseigenen Vorzeigeprojekts Lara (Abbildung 1) auf Vancouver Island (British Columbia), bekannt zu geben.

Wichtigste Eckpunkte:

- Im Vergleich zur Lagerstätte Lara wurden bei Anita höhere Kupfergehalte festgestellt (Tabelle 1).

- Ähnliche Gold- und Silberwerte mit dazugehörigen Basismetallen wie in der Zone Coronation.

J. Malcolm Bell, CEO von Nova Pacific, sagt dazu: Die Ergebnisse der Probenahmen in der Zone Anita, die Teil der westlichen Erweiterung der Lagerstätte Lara ist, sind sehr ermutigend, denn sie liefern ähnliche Ergebnisse wie jene, die Falconbridge in den 80er-Jahren erzielt hat (Abbildung 2). In diesem Frühjahr und Sommer werden zusätzliche Arbeiten durchgeführt, bevor ein Antrag auf Genehmigung eines Bohrprogramms gestellt wird.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78705/NovaPacific_270225_DEPRCOM.001.png

Abbildung 1. Lageplan

Die Ergebnisse der Proben lauten wie folgt:

Projekt Probe-Nr. Gold (g/t) Silber (g/t) Kupfer (%) Blei (%) Zink (%)

Anita K479174 2,27 610 0,897 0,255 0,381

Anita K479175 3,28 418 4,77 0,405 0,728

Anita K479176 0,019 2,41 0,0654 0,00189 0,0028

Anita K479177 0,06 3,71 0,315 0,00155 0,0202

Tabelle 1. Oberflächen-Stichproben aus der Zone Anita

Herr Bell fügt hinzu: Von besonderem Interesse ist, dass wir in der Zone Anita höhere Kupfergehalte als in der Lagerstätte Lara feststellen. Höhere Kupferwerte könnten sich positiv auf unser gesamtes Ressourcenpotenzial auswirken.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78705/NovaPacific_270225_DEPRCOM.002.png

Abbildung 2. Karte der Zone Anita mit historischen Bohrergebnissen

Zukünftige Arbeiten bei Lara:

Nova Pacifics neu erweitertes Landpaket unterstreicht das Potenzial des Projekts Lara. Das Unternehmen bereitet sich jetzt darauf vor, seine Explorationsbemühungen voranzutreiben, und plant unter anderem:

- Ein 10.000 m umfassendes gezieltes Bohrprogramm zur weiteren Abgrenzung des Umfangs der Mineralisierung bei Lara

- Geophysikalische und geochemische Untersuchungen außerhalb der Lagerstätte Lara zur Identifizierung neuer Gebiete von Interesse

- Erste metallurgische Studien und Untersuchungen zur Erzsortierung für die Lagerstätte Lara als Grundlage für künftige Erschließungspläne

Diese Ergebnisse tragen dazu bei, unser Verständnis der Mineralisierung in der Zone Anita zu bestätigen, meint Herr Bell. Das Potenzial für die Entdeckung einer Mineralisierung in der Tiefe bei Anita könnte unser Ressourcenpotenzial erheblich steigern und Nova Pacific als aufstrebenden Akteur im Sektor für kritische Minerale von British Columbia positionieren.

Die Anleger sollten beachten, dass diese Ergebnisse zwar vielversprechend sind, jedoch weitere Arbeiten erforderlich sind, um das Ausmaß und die wirtschaftliche Rentabilität der Mineralisierung vollständig zu verstehen.

Qualifizierter Sachverständiger

David Nelles, P.Geo., ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects, hat die wissenschaftlichen und technischen Daten in dieser Pressemeldung geprüft und verifiziert.

Erklärung zu den Rechten indigener Gemeinschaften

Nova Pacific ist auf dem traditionellen, angestammten und unbestrittenen Territorium der Stz'uminus und Hul'qumi'num Treaty Group, einer politisch vereinigten Gruppe, die sechs Hul'qumi'num sprechende First Nations vertritt, tätig: Cowichan, Penelakut, Lyackson, Halalt und Lake Cowichan.

Das gesamte Team des Unternehmens ist bestrebt, dauerhafte Beziehungen zu den lokalen Gemeinschaften aufzubauen, indem es die Integration fördert und zu einem gemeinsamen Wohlstand beiträgt.

Über Nova Pacific

Nova Pacific ist ein kanadisches Explorations- und Erschließungsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf sein vulkanogenes Massivsulfid-(VMS)-Projekt Lara auf Vancouver Island in der kanadischen Provinz British Columbia gerichtet ist. Dieses Brownfields-Erschließungsprojekt verfügt über eine bedeutende historische Ressource, die reich an kritischen und edlen Metallen ist und sich an einem erstklassigen Standort mit ausgezeichneter Infrastruktur befindet. Die zukunftsorientierte Strategie von Nova Pacific umfasst Bestätigungs- und Infill-Bohrungen, den Abschluss einer aktualisierten Mineralressourcenschätzung (MRE) und die Erstellung einer Vormachbarkeitsstudie, falls erforderlich. Das Unternehmen ist bestrebt, unter Achtung unserer Umweltverantwortung und der Beziehung zu den Gemeinden einen Mehrwert für seine Aktionäre zu schaffen.

Weiterführende Informationen erhalten Sie unter www.novapacificmetals.com.

Für das Board of Directors

J. Malcolm Bell

Chief Executive Officer, Direktor

Für Anlegeranfragen oder zum Erhalt weiterer Informationen kontaktieren Sie bitte:

Nova Pacific Metals Corp.

info@novapacificmetals.com

+1-416-918-6785

Die Canadian Securities Exchange hat sich in keiner Weise zu den Vorzügen der hierin angesprochenen Angelegenheiten geäußert und den Inhalt dieser Pressemeldung weder genehmigt noch missbilligt.

Zukunftsgerichtete Informationen

Bestimmte in dieser Pressemeldung enthaltene Aussagen können zukunftsgerichtete Informationen darstellen, einschließlich, jedoch nicht darauf beschränkt auf Aussagen bezüglich der Explorationspläne des Unternehmens. Zukunftsgerichtete Informationen sind häufig, aber nicht immer, durch die Verwendung von Wörtern wie antizipieren, planen, schätzen, erwarten, können, werden, beabsichtigen, sollten und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet. Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen erwartet werden. Die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens können aufgrund von Entscheidungen der Aufsichtsbehörden, Wettbewerbsfaktoren in den Branchen, in denen das Unternehmen tätig ist, vorherrschenden wirtschaftlichen Bedingungen, Änderungen der strategischen Wachstumspläne des Unternehmens und anderen Faktoren, von denen sich viele der Kontrolle des Unternehmens entziehen, wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Informationen erwarteten Ergebnissen abweichen. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass die Erwartungen, die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck kommen, vernünftig sind. Es kann jedoch nicht zugesichert werden, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen werden, und auf solche zukunftsgerichteten Informationen sollte man sich nicht vorbehaltlos verlassen. Alle in dieser Pressemeldung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen stellen die Erwartungen des Unternehmens zum Zeitpunkt dieser Mitteilung dar und können sich nach diesem Zeitpunkt ändern. Das Unternehmen lehnt jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben.

