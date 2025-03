Original-Research: APONTIS PHARMA AG (von Montega AG): n.a.

^ Original-Research: APONTIS PHARMA AG - von Montega AG 07.03.2025 / 13:07 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu APONTIS PHARMA AG Unternehmen: APONTIS PHARMA AG ISIN: DE000A3CMGM5 Anlass der Studie: End of Coverage Empfehlung: n.a. seit: 06.03.2025 Kursziel: n.a. Kursziel auf Sicht von: - Letzte Ratingänderung: - Analyst: Tim Kruse, CFA Coverage wird eingestellt Die APONTIS PHARMA AG hat gestern in einer Meldung nach Börsenschluss mitgeteilt, dass die Zentiva AG einen verschmelzungsrechtlichen Squeeze-Out der Minderheitsaktionäre der APONTIS PHARMA AG gegen Gewährung einer Barabfindung plant. Zudem wurde gemeldet, dass Zentiva nach Abzug der eigenen Aktien der APONTIS PHARMA (170.000 Stück) gemäß § 62 Abs. 1 Satz 2 UmwG rund 93,83% am Grundkapital der Gesellschaft hält, sodass der erforderliche Hauptversammlungsbeschluss für den geplanten Squeeze-Out als gesichert gelten kann. Mit dem heutigen Tag stellen wir die Coverage der APONTIS PHARMA AG entsprechend ein. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/31922.pdf Kontakt für Rückfragen: Montega AG - Equity Research Tel.: +49 (0)40 41111 37-80 Web: www.montega.de E-Mail: research@montega.de LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag --------------------------------------------------------------------------- Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter https://eqs-news.com --------------------------------------------------------------------------- 2097284 07.03.2025 CET/CEST °