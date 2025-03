IRW-News: CanCambria Energy Corp. : CanCambria Energy Corp kündigt Veränderungen im Managementteam und Board of Directors an

IRW-PRESS: CanCambria Energy Corp. : CanCambria Energy Corp kündigt Veränderungen im Managementteam und Board of Directors an

Vancouver, BC - 10. März 2025 / IRW-Press / CanCambria Energy Corp (TSXV: CCEC und FWB: 4JH) (das Unternehmen oder CanCambria) verkündet mehrere wichtige Veränderungen in der Geschäftsführung. Diese erfolgen im Anschluss an die kürzlich überzeichnete Privatplatzierung und in Vorbereitung der Bewertungsbohrungen auf seinem zu 100 Prozent unternehmenseigenen Deep-Tight-Gas-Projekt Kiskunhalas in Ungarn im Laufe des Jahres.

Dr. Chris Cornelius verkündet die folgenden Veränderungen, die am 10. März 2025 in Kraft treten:

- Dr. Paul Clarke wird intern von seiner aktuellen Position als Vice President of Exploration zum Chief Executive Officer und President befördert.

- Herr Piet Van Assche wird intern zum Chief Operating Officer befördert. Gleichzeitig bleibt er Managing Director von Ungarn.

- Herr Toby Pierce wird dem Board of Directors von CanCambria als ein nicht geschäftsführender Direktor beitreten.

- Herr Chris Beltgens wird zu CanCambria wechseln und dort die Position des VP Corporate Development innehaben.

- Herr Simon Cheng wird vom Board of Directors zurücktreten. Wir danken ihm für seine Dienste bei der Unterstützung des Unternehmens während des Börsengangs.

- Dr. Cornelius wird Executive Chairman.

Dr. Cornelius sagte: CanCambria als ein internationales, unkonventionelles E&P-Unternehmen zu gründen, war einer der Höhepunkte meiner Karriere. Vom ersten Konzept im Jahr 2017 über den Börsengang 2024 und auf der Suche nach unseren ersten Bohrlöchern in Ungarn im Laufe dieses Jahres, erfüllt mich das alles mit einem starken Gefühl der Leistung und Zufriedenheit. Ich freue mich darauf, wenn das neue Managementteam das Unternehmen voranbringt, und ich werde seine Bemühungen weiterhin als Executive Chairman unterstützen. Unsere Aktionäre können sich darauf verlassen, dass das Unternehmen in den Händen der kommerziell versiertesten und sachlichsten datengesteuerten Öl- und Gasförderer der Branche liegt.

Toby Pierce - beruflicher Werdegang

Toby Pierce ist zurzeit CEO und Direktor von Somerset Energy Partners, einem Öl- und Gasproduzenten in Südtexas. Von 2015 bis 2024 war Herr Pierce CEO und Direktor von TAG Oil Ltd., einem an der TSX gelisteten Öl- und Gasproduzenten in Australasien und Ägypten. Herr Pierce verfügt über mehr als 28 Jahre geologische und finanzielle Erfahrung im Rohstoffsektor. Er war Gründer, CEO und Direktor zahlreicher privater und öffentlicher Öl-, Gas- und Rohstoffunternehmen. Herr Pierce hat einen MBA der Rotman School of Business und einen Bachelor of Science in Geowissenschaften der University of Victoria.

Chris Beltgens - beruflicher Werdegang

Seit März 2021 ist Herr Beltgens President und Direktor von Somerset Energy Partners, einem Ölproduzenten in Südtexas. Von April 2016 bis Januar 2023 war er Vice President of Corporate Development bei TAG Oil Ltd., einem an der TSX notierten internationalen Öl- und Gasunternehmen. Zuvor verbrachte Herr Beltgens sechs Jahre in London, wo er im Investment Banking arbeitete und internationale Öl- und Gasexplorations- und -produktionsunternehmen abdeckte, denen er bei der Aufbringung von Kapital in dem Sektor half. Herr Beltgens ist zurzeit unabhängiger Direktor von Kingfisher Metals Corp. (TSXV: KFR), Orex Minerals Inc. (TSXV: REX) und Intertidal Capital Corp. (TSXV: TIDE).

Gewährung von Aktienoptionen

Das Unternehmen hat bekannt gegeben, dass es 2.800.000 Optionen (die Optionen) zum Kauf von Stammaktien des Unternehmens an bestimmte Direktoren, leitende Angestellte und Berater des Unternehmens ausgegeben hat. Diese Optionen können fünf (5) Jahre ab dem Datum der Gewährung zu einem Ausübungspreis von 0,42 $ pro Stammaktie in Stammaktien des Unternehmens umgewandelt werden. Die Optionen werden in gleichen Tranchen von fünfundzwanzig Prozent (25 %) alle sechs (6) Monate nach dem Datum der Gewährung unverfallbar. Die Optionen unterliegen den Bedingungen und Konditionen des Omnibus Stock Option Plans des Unternehmens und den Richtlinien der TSX Venture Exchange.

Über CanCambria Energy Corp.

CanCambria Energy Corp. (www.CanCambria.com) ist ein E&P-Unternehmen, das sich auf Erdgasmöglichkeiten im Pannonischen Becken in Ungarn konzentriert. CanCambria hat seine Börsennotierung an der TSXV im vierten Quartal 2024 abgeschlossen, ehe im Jahr 2025 Bohrungen auf seinem zu 100 Prozent unternehmenseigenen, rund 35.000 Acres großen Projekt Kiskunhalas stattfinden.

Für weitere Anfragen wenden Sie sich bitte an:

Paul Clarke PhD

CEO & President

paul.clarke@cancambria.com

Chris Beltgens

VP, Corporate Development

chris.beltgens@cancambria.com

Investor Relations - Nordamerika

KIN Communications Inc.

604-684-6730

ccec@kincommunications.com

E-Mail: info@CanCambria.com

Website: www.CanCambria.com

VORSICHTSHINWEIS IN BEZUG AUF ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Bestimmte Informationen in dieser Pressemitteilung, die nicht auf historischen Fakten beruhen, stellen zukunftsgerichtete Informationen oder zukunftsgerichtete Aussagen (zusammenfassend zukunftsgerichtete Informationen) dar. Ohne das Vorstehende einzuschränken, beinhalten solche zukunftsgerichteten Informationen Aussagen über das Angebot, die Geschäftspläne, Erwartungen, Kapitalkosten und Ziele des Unternehmens. In dieser Pressemitteilung werden Wörter wie können, würden, könnten, werden, wahrscheinlich, glauben, erwarten, antizipieren, beabsichtigen, planen, schätzen und ähnliche Wörter sowie die negative Form davon verwendet, um zukunftsgerichtete Informationen zu kennzeichnen. Zukunftsgerichtete Informationen sind nicht als Garantien für künftige Leistungen oder Ergebnisse zu verstehen und geben nicht notwendigerweise genaue Hinweise darauf, ob oder zu welchem Zeitpunkt oder bis zu welchem Zeitpunkt solche künftigen Leistungen erreicht werden. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf Informationen, die zu diesem Zeitpunkt verfügbar sind, und/oder auf dem guten Glauben des Managements in Bezug auf zukünftige Ereignisse und unterliegen bekannten oder unbekannten Risiken, Ungewissheiten, Annahmen und anderen unvorhersehbaren Faktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen spiegeln die Erwartungen des Unternehmens zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung wider und können sich nach diesem Zeitpunkt noch ändern. Das Unternehmen lehnt jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

