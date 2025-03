EQS-News: SMT Scharf AG veröffentlicht vorläufige Zahlen 2024 und Vorstand und Aufsichtsrat schlagen Wiederaufnahme der Dividendenzahlung vor

EQS-News: SMT Scharf AG / Schlagwort(e): Dividende/Vorläufiges Ergebnis

SMT Scharf AG veröffentlicht vorläufige Zahlen 2024 und Vorstand und Aufsichtsrat schlagen Wiederaufnahme der Dividendenzahlung vor



Konzernumsatz auf 95,0 Mio. EUR im Geschäftsjahr 2024 gesteigert

Operatives Ergebnis (EBIT) deutlich verbessert auf 4,8 Mio. EUR

Erstmalige Vollkonsolidierung von Xinsha für die Monate November und Dezember 2024 wirkt sich positiv auf Umsatz und Ergebnis aus

Prognose 2025: Konzernumsatz zwischen 110 Mio. EUR und 130 Mio. EUR sowie ein EBIT im Korridor von 5,5 Mio. EUR bis 7,5 Mio. EUR erwartet

Verabschiedete Dividendenpolitik sieht Dividendenzahlung in Höhe von mindestens 20 % des IFRS-Konzernjahresergebnisses nach Abzug der nicht-beherrschenden Anteile vor; Vorschlag einer Dividende in Höhe von 0,21 EUR je Aktie für das Geschäftsjahr 2024

Hamm, 20. März 2025 – Die SMT Scharf AG (WKN: A3DRAE; ISIN: DE000A3DRAE2), ein weltweit führender Anbieter für kundenindividuelle Transportlösungen und Logistiksysteme für den Untertagebergbau, hat nach vorläufigen Zahlen im Geschäftsjahr 2024 den Konzernumsatz von 73,2 Mio. EUR auf nunmehr 95,0 Mio. EUR deutlich gesteigert. Dieser liegt damit im zuletzt erwarteten Prognosekorridor von 87 Mio. EUR bis 97 Mio. EUR. Die erstmalige Vollkonsolidierung des Joint Venture Unternehmens Shandong Xinsha Monorail Co., Ltd. („Xinsha“) ab November war wesentlich für den Umsatzanstieg verantwortlich und sorgte im Berichtsjahr für ein deutliches Plus beim Neuanlagengeschäft.

Des Weiteren erhöhte sich nach vorläufigen Berechnungen das operative Ergebnis (EBIT) für das Geschäftsjahr 2024 deutlich auf 4,8 Mio. EUR (2023: 4,0 Mio. EUR). Damit konnte die zuletzt im Oktober ausgegebene Prognose eines EBIT zwischen 2,8 Mio. EUR und 4,6 Mio. EUR leicht übertroffen werden. Auch hier wirkte die erstmalige Vollkonsolidierung von Xinsha positiv und trug wesentlich zur Ergebnissteigerung bei.

Aufgrund des Umstands, dass Xinsha für das Geschäftsjahr 2025 erstmals für die gesamte Berichtsperiode vollkonsolidiert werden wird, geht der Vorstand für das Geschäftsjahr 2025 von einem Konzernumsatz zwischen 110 Mio. EUR und 130 Mio. EUR sowie einem EBIT im Korridor von 5,5 Mio. EUR bis 7,5 Mio. EUR aus.

Liu Jun, Vorstandsvorsitzender der SMT Scharf AG, erklärt: „Das Geschäftsjahr 2024 war für SMT Scharf ein außergewöhnliches Jahr, in dem wichtige Weichenstellungen erfolgreich vorgenommen werden konnten. Mit Yankuang hat ein strategischer Investor die Mehrheitsbeteiligung an der SMT Scharf AG erworben, der im chinesischen Markt stark verankert ist. Ebenso haben wir mit dem vollzogenen Wechsel in das Prime Standard-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse unsere Positionierung am Kapitalmarkt gestärkt. Im Markt für Bergbauausrüstung sah sich SMT Scharf derweil weiterhin mit herausfordernden Marktbedingungen konfrontiert. Umso mehr legen wir ein Augenmerk darauf, die strategischen Maßnahmen in unseren Geschäftssegmenten konsequent fortzuführen und damit die Position der SMT Scharf Gruppe in den Zielmärkten weltweit weiter zu stärken.“

Wiederaufnahme der Dividendenzahlung

Der Vorstand der SMT Scharf AG hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats heute beschlossen, der ordentlichen Hauptversammlung die Ausschüttung einer Dividende für das Geschäftsjahr 2024 in Höhe von 0,21 EUR je Aktie vorzuschlagen. Der Gewinnverwendungsvorschlag soll nach Feststellung des testierten Jahresabschlusses der Hauptversammlung zur Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns vorgelegt werden. Vorbehaltlich der Zustimmung der Aktionäre im Rahmen der ordentlichen Hauptversammlung am 20. Mai 2025 beträgt die Gesamtausschüttung an die Aktionäre demnach etwa 1,2 Mio. EUR. Diesem Dividendenvorschlag liegt die ebenfalls heute von Vorstand und Aufsichtsrat verabschiedete Dividendenpolitik zugrunde. Demnach wird angestrebt, den Bilanzgewinn in Höhe von mindestens 20 % des IFRS-Konzernjahresergebnisses nach Abzug der nicht-beherrschenden Anteile als Dividende an die Aktionäre auszuschütten.

Der vollständige Bericht für das Geschäftsjahr 2024 wird am 27. März 2025 unter www.smtscharf.com im Investor-Relations-Bereich veröffentlicht.





Unternehmensprofil

Die SMT Scharf Gruppe entwickelt, baut und wartet Transportausrüstungen für den Bergbau unter Tage sowie für Tunnelbaustellen. Hauptprodukt sind entgleisungssichere Bahnsysteme, die weltweit vor allem in Steinkohlebergwerken sowie beim Abbau von Gold, Platin und anderen Erzen unter Tage eingesetzt werden. Sie transportieren dort Material und Personal bis zu einer Nutzlast von 48 Tonnen auf Strecken mit Steigungen bis zu 35 Grad. Daneben beliefert SMT Scharf den Bergbau mit Sesselliften. Zudem gehören seit 2018 gummibereifte Diesel- und Elektrofahrzeuge für den Berg- und Tunnelbau, darunter Fahrlader, Scherenarbeitsbühnen oder Untertage-LKWs, zum vielfältigen Portfolio von SMT Scharf. Im Zuge der weiteren Diversifizierung des Geschäfts wurde seit 2019 das Lieferspektrum erfolgreich um elektronische Komponenten und Steuerungen für den Bergbau und andere Industrien ergänzt. Insgesamt verfügt die SMT Scharf Gruppe über eigene Gesellschaften in sieben Ländern sowie weltweite Handelsvertretungen. Weitere Informationen zur SMT Scharf Gruppe finden Sie online unter www.smtscharf.com.





Kontakt

Investor Relations

cometis AG

Thorben Burbach

Tel: +49(0)611 - 205855-23

Fax: +49(0)611 - 205855-66

E-Mail: burbach@cometis.de

