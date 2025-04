IRW-News: Karbon-X Corp: Karbon-X Corp. meldet Aufstieg in den OTCQX Market

IRW-PRESS: Karbon-X Corp: Karbon-X Corp. meldet Aufstieg in den OTCQX Market

CALGARY, AB / ACCESS Newswire / 3. April 2025 / Karbon-X Corp. (OTCQX:KARX) (Karbon-X oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass seine Stammaktien nun am OTCQX Market unter dem Tickersymbol KARX gehandelt werden können. Sie haben damit einen Aufstieg vom OTCQB® Venture Market vollzogen, was ein wichtiger Meilenstein für die weitere Entwicklung des Unternehmens ist.

Der OTCQX Market ist das höchste Segment der US-amerikanischen OTC-Märkte und ist etablierten, anlegerorientierten Unternehmen vorbehalten. Der Handel am OTCQX sollte den Bekanntheitsgrad des Unternehmens erhöhen und US-Investoren eine bessere Zugänglichkeit bieten.

Wir sind stolz darauf, dass wir mit unserer Marktpräsenz diese nächste Stufe erreicht haben, so Chad Clovis, CEO von Karbon-X Corp. Der Aufstieg in den OTCQX stärkt unser Engagement auf den US-Kapitalmärkten und verdeutlicht die kontinuierlichen Fortschritte unseres Teams beim Aufbau eines glaubwürdigen, auf Nachhaltigkeit ausgerichteten Unternehmens. Wir freuen uns über die damit verbundenen Möglichkeiten, um mit gleichgesinnten Investoren und Partnern in Kontakt zu treten.

Über Karbon-X Corp.

Karbon-X Corp. ist ein auf Nachhaltigkeit ausgerichtetes Unternehmen, das umfassende Umweltlösungen für Privatpersonen und Unternehmen anbietet. Durch zugängliche Tools, strategische Partnerschaften und datengesteuerte Ansätze unterstützt Karbon-X Organisationen und Verbraucher dabei, sinnvolle Klimaschutzmaßnahmen zu ergreifen und ihre Umweltbelastung zu verringern.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Erwartungen im Zusammenhang mit den potenziellen Vorteilen des Aufstiegs in den OTCQX Market, der Geschäftsstrategie, den Wachstumsplänen und der Marktpositionierung. Diese Aussagen beruhen auf aktuellen Erwartungen und unterliegen Risiken und Ungewissheiten, die eine wesentliche Abweichung der tatsächlichen Ergebnisse bewirken können. Zukunftsgerichtete Aussagen können sich ändern, und Karbon-X Corp. übernimmt keine Verpflichtung, sie zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

