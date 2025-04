Pressestimme: 'Reutlinger General-Anzeiger' zu Handelskrieg

REUTLINGEN (dpa-AFX) - Der "Reutlinger General-Anzeiger" zum Handelskrieg:

"Doch selbst eine Freihandelszone würde nichts am Handelsbilanzdefizit der USA ändern, das dem US-Präsidenten ein Riesendorn im Auge ist. Dessen Ursache liegt jedenfalls nicht an Zollschranken der EU. Eine Möglichkeit wäre es, mehr LNG aus den USA abzunehmen. So ließe sich nicht nur das Handelsdefizit reduzieren, sondern gleichzeitig der Druck auf Putin erhöhen. Noch immer importiert die EU große Mengen Gas aus Russland und finanziert so indirekt den Krieg gegen die Ukraine mit. Ein niedrigeres Handelsbilanzdefizit könnte Trump als Achtungserfolg verbuchen und böte ihm einen Königsweg hinaus aus der selbstzerstörerischen Zollspirale."/yyzz/DP/men