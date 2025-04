EQS-News: NORDWEST Handel AG: Stabilität in der Unternehmensleitung - Erfolgreiche Vertragsverlängerung im Vorstand der NORDWEST Handel AG

EQS-News: NORDWEST Handel AG / Schlagwort(e): Personalie

NORDWEST Handel AG: Stabilität in der Unternehmensleitung - Erfolgreiche Vertragsverlängerung im Vorstand der NORDWEST Handel AG



09.04.2025 / 10:01 CET/CEST

Dortmund, 08.04.2025

Der Aufsichtsrat der NORDWEST Handel AG mit Sitz in Dortmund hat den Vorstandsvertrag von Herrn Jörg Axel Simon vorzeitig verlängert. Jörg Axel Simon wird der NORDWEST Handel AG bis einschließlich 31.12.2027 weiterhin als Vorstand zur Verfügung stehen.



"Wir freuen uns, dass Herr Simon bis Ende 2027 Vorstand der NORDWEST Handel AG bleibt. Gerade in diesen herausfordernden Zeiten setzen wir mit dieser Entscheidung ein Zeichen für Kontinuität.", erläutert Martin Bertinchamp, Aufsichtsratsvorsitzender der NORDWEST Handel AG die Entscheidung.



Als erfahrener Branchenkenner blickt Jörg Axel Simon auf fast 40 Jahre Verbundgruppenerfahrung zurück, davon fast 20 Jahre bei NORDWEST.



Als Vorstand verantwortet er die Bereiche Stahl, Geschäftsentwicklung & Akquisition, Finanzen, Finanzdienstleistungen, Rechnungswesen, Controlling & Steuern, Recht / Compliance, Interne Revision / QM, Investor Relations / Finanzkommunikation und TeamFaktor NW.

Jörg Axel Simon bildet damit weiterhin den Vorstand gemeinsam mit Michael Rolf und Thorsten Sega.

NORDWEST Handel AG

Der Vorstand



Über die NORDWEST Handel AG:

Die NORDWEST Handel AG mit Sitz in Dortmund gehört seit 1919 zu den leistungsstärksten Verbundunternehmen des Produktionsverbindungshandels (PVH). Die Kernaufgaben des Verbandes zur Unterstützung der 1.252 Fachhandelspartner aus den Bereichen Stahl, Bau-Handwerk-Industrie und Sanitär- und Heizungstechnik (Haustechnik) liegen in der Bündelung der Einkaufsvolumina, der Zentralregulierung, einem starken Zentrallager sowie in umfangreichen Dienstleistungen. NORDWEST ist auch in Europa, insbesondere in den Schwerpunktländern Österreich, Schweiz, Frankreich, Polen sowie Benelux aktiv.

