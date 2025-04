IRW-News: High Tide Inc.: High Tide eröffnet neue Canna Cabana-Filiale in Kitchener, Ontario

IRW-PRESS: High Tide Inc.: High Tide eröffnet neue Canna Cabana-Filiale in Kitchener, Ontario

CALGARY, AB, 11. April 2025 / IRW-Press / High Tide Inc. (High Tide oder das Unternehmen) (Nasdaq: HITI) (TSXV: HITI) (FWB: 2LYA) - ein einflussreiches und auf den Einzelhandel ausgerichtetes Unternehmen, das gegründet wurde, um in jeder Cannabis-Teilsparte einen realen Mehrwert zu bieten - hat heute bekannt gegeben, dass seine Canna Cabana-Cannabisfiliale an der Adresse 1270 Fischer Hallman Road in Kitchener, Ontario am 16. April 2025 mit dem Verkauf von Cannabisprodukten für Genusszwecke und dem entsprechenden Konsumzubehör an erwachsene Personen beginnen wird. Mit dieser Neueröffnung steigt die Zahl der Canna Cabana-Cannabisfilialen von High Tide auf 195 in ganz Kanada bzw. 80 in der Provinz Ontario.

Das Geschäftslokal befindet sich in einem gut sichtbaren Bereich und bedient einen Markt mit günstigen demografischen Wettbewerbsbedingungen und großem Wachstumspotenzial. In der umliegenden Nachbarschaft lebt eine junge Bevölkerung, die stetig wächst, und das Einkaufszentrum beherbergt beliebte Geschäfte, unter anderem eine nationale Lebensmittelkette und bekannte Fast-Food-Restaurants. Neue Wohngebiete in der Nähe bieten Canna Cabana ebenfalls die Möglichkeit, sich in diesem weitläufigen Viertel als DAS Cannabisgeschäft schlechthin zu etablieren. Unsere bereits bestehenden Läden in Kitchener laufen nach wie vor besser als der Mitbewerb, und die Neueröffnung kann an diesen Erfolg anknüpfen.

In dieser jüngsten Filialeröffnung in der Stadt Kitchener in Ontario kommt zum Ausdruck, dass wir auch weiterhin auf diszipliniertes Wachstum setzen - selbst wenn wir uns in einem sich verändernden makroökonomischen Umfeld bewegen. In Anbetracht der vor kurzem angekündigten Zollmaßnahmen der Vereinigten Staaten möchten wir unseren Anlegern versichern, dass der überwiegende Teil unseres Umsatzes mit Produkten erzielt wird, die in Kanada beschafft und auch hier verkauft werden. Daher erwarten wir keine wesentlichen Auswirkungen der erwähnten Maßnahmen auf unser Geschäft. Dennoch behalten wir die Situation im Auge und werden bei der Kapitalallokation sehr umsichtig vorgehen, so Raj Grover, Gründer und Chief Executive Officer von High Tide.

Wir sehen zwar nach wie vor einen langfristigen Wert in unserer maßvollen Expansion im stationären Handel, sind uns aber auch bewusst, wie wichtig die Maximierung des freien Cashflows in einem unsicheren Klima wie heute ist. Wenn nötig, sind wir bereit, das Tempo der organischen Neueröffnungen vorübergehend zu drosseln, um unsere Bilanz zu schützen und High Tide den Weg zu den sich bietenden strategischen Chancen freizumachen. Unser Fokus liegt nach wie vor darauf, ein widerstandsfähiges Unternehmen aufzubauen, das sich an veränderte Rahmenbedingungen anpassen kann. Gleichzeitig ist uns eine entsprechende Wertschöpfung für unsere Aktionäre wichtig, fügt Herr Grover hinzu.

ANNAHME DES AKTIONÄRSRECHTEPLANS

Darüber hinaus gibt das Unternehmen bekannt, dass sein Board of Directors (das Board) die Annahme eines Aktionärsrechtsplans (der Aktionärsrechtsplan) gemäß einer mit der Olympia Trust Company als Bezugsrechtsvertreter abgeschlossenen Vereinbarung vom 10. April 2025 genehmigt hat.

Mit dem Plan für Aktionärsrechte soll sichergestellt werden, dass das Unternehmen die geltenden Cannabisgesetze einhält und in der Lage ist, seine Cannabislizenzen aufrechtzuerhalten. Außerdem soll gewährleistet werden, dass alle Aktionäre im Zusammenhang mit einem Angebot zum Erwerb der ausstehenden Stammaktien des Unternehmens fair behandelt werden und dass das Board die Möglichkeit hat, wertsteigernde Alternativen zu einem unaufgeforderten Übernahmeangebot zu ermitteln, einzuholen, zu entwickeln und auszuhandeln. Der Aktionärsrechtsplan wurde nicht als Reaktion auf oder in Erwartung eines bekannten oder erwarteten Übernahmeangebots verabschiedet. Wenn er von den Aktionären des Unternehmens ratifiziert wird, gilt der Aktionärsrechtsplan für eine Dauer von drei Jahren.

Der Aktionärsrechtsplan wurde von der TSX Venture Exchange zur Einreichung akzeptiert, vorbehaltlich bestimmter Bedingungen, einschließlich der Ratifizierung durch die Aktionäre des Unternehmens innerhalb von 6 Monaten nach seiner Annahme. Der Plan für Aktionärsrechte ähnelt den von anderen kanadischen Unternehmen beschlossenen und von ihren Aktionären ratifizierten Plänen für Aktionärsrechte, mit Ausnahme von Bestimmungen, die sicherstellen, dass das Unternehmen die geltenden Cannabisgesetze einhält und seine Cannabislizenzen aufrechterhalten kann.

Eine Zusammenfassung der wichtigsten Bedingungen des Aktionärsrechtsplans wird im Management Information Circular des Unternehmens enthalten sein, das den Aktionären vor der Aktionärsversammlung zugesandt wird. Eine Kopie des vollständigen Aktionärsrechtsplans wird auf den Profilseiten des Unternehmens auf SEDAR+ und EDGAR veröffentlicht.

ÜBER HIGH TIDE

High Tide, Inc. ist das führende, Community-grown, auf den Einzelhandel fokussierte Cannabisunternehmen, das darauf ausgerichtet ist, den vollen Wert der mächtigsten Pflanze der Welt zu erschließen und ist der zweitgrößte Cannabiseinzelhändler weltweit, gemessen an der Anzahl der Geschäfte Wie von ATB Capital Markets berichtet, basierend auf der Anzahl der Geschäfte am 6. Februar 2025

. High Tide (HITI) ist ein einzigartiges, auf Cannabiskonsumenten fokussiertes Unternehmen, dessen breit gefächerte, voll integrierte Tätigkeit alle Bereiche der Cannabisbranche umfasst, u. a.:

Stationärer Einzelhandel: Canna Cabana ist die größte Cannabis-Einzelhandelskette Kanadas mit aktuell 195 Standorten in British Columbia, Alberta, Saskatchewan, Manitoba und Ontario Tendenz steigend. Canna Cabana wurde im Jahr 2021 der erste Händler weltweit mit einem Cannabis-Discount-Club.

Innovativer Einzelhandel: Fastendr ist eine einzigartige, vollautomatische Technologie, die Einzelhandelskioske integriert, um beim Browsen, bei der Bestellung und beim Abholen ein besseres Einkaufserlebnis zu ermöglichen.

Konsum-Zubehör: High Tide betreibt eine Reihe der führenden E-Commerce-Plattformen für Zubehör auf der ganzen Welt, darunter Grasscity.com, Smokecartel.com, Dailyhighclub.com und Dankstop.com

Marken: Zu den branchenführenden und verbrauchernahen Marken von High Tide gehören Queen of Bud, Cabana Cannabis Co, Daily High Club, Vodka Glass, Puff Puff Pass, Dopezilla, Atomik, Hue, Evolution und viele mehr.

CBD: High Tide kultiviert über Nuleafnaturals.com, FABCBD.com, blessedcbd.de und blessedcbd.co.uk weiterhin die Möglichkeiten von CBD für Verbraucher.

Großhandelsvertrieb: High Tide versorgt die Kategorie Cannabis mit Großhandelslösungen über Valiant.

Lizenzierung: High Tide treibt die Cannabiskultur durch neue Partnerschaften und Lizenzvereinbarungen unter dem Namen Famous Brandz weiter voran.

High Tide ist Trends immer einen Schritt voraus und wurde 2024 zum vierten Mal in Folge vom Report on Business der kanadischen Tageszeitung Globe and Mail zu einem der wachstumsstärksten Unternehmen Kanadas gekürt. Außerdem wurde es 2022, 2024 und 2025 von der TSX Venture Exchange zu einem Top-50-Unternehmen ernannt. Darüber hinaus wurde High Tide auf der Liste der am schnellsten wachsenden Unternehmen Amerikas für 2023 der Financial Times als Nummer eins in der Kategorie Retail aufgeführt. Besuchen Sie www.hightideinc.com, um die volle Wirkung von High Tide zu entdecken. Um sich über die Anlageergebnisse des Unternehmens zu informieren, besuchen Sie die Profilseite von High Tide auf SEDAR+ und EDGAR.

Weder die TSX Venture Exchange noch ihre Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSXV) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

KONTAKTDATEN

Medienkontakt:

Carter Brownlee

Communications und Public Affairs Advisor

High Tide Inc.

cbrownlee@hightideinc.com

403-770-3080

Investor Inquiries

Vahan Ajamian

Capital Markets Advisor

High Tide Inc.

vahan@hightideinc.com

VORSORGLICHER HINWEIS BEZÜGLICH ZUKUNFTSGERICHTETER AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung könnte zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze enthalten. Die Verwendung der Wörter könnte, beabsichtigen, erwarten, glauben, wird, prognostiziert, geschätzt und ähnlicher Ausdrücke sowie Aussagen, die sich auf Angelegenheiten beziehen, die keine historischen Fakten sind, sollen zukunftsgerichtete Informationen kennzeichnen und basieren auf den aktuellen Überzeugungen oder Annahmen des Unternehmens hinsichtlich des Ergebnisses und des Zeitpunkts solcher zukünftigen Ereignisse.

Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten, sind aber nicht darauf beschränkt, Aussagen über: den Zeitpunkt, zu dem unsere neuen Standorte mit dem Verkauf von Freizeit-Cannabisprodukten und Konsumzubehör für Erwachsene beginnen, die erwarteten Vorteile der Ladenstandorte, unsere Verpflichtung, die Anzahl der zukünftigen Läden innerhalb der zuvor angedeuteten Zeiträume zu eröffnen, die erwarteten Auswirkungen der Zollmaßnahmen der Vereinigten Staaten und die Maßnahmen, die das Unternehmen ergreifen kann, um die Auswirkungen auf die Bilanz abzumildern, unsere Fähigkeit, den freien Cashflow zu maximieren und einen Mehrwert für die Aktionäre zu schaffen, die Auswirkungen der Umsetzung des Aktionärsrechtsplans und die Ratifizierung des Aktionärsrechtsplans durch die Aktionäre des Unternehmens und den Zeitpunkt dafür. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass sie sich nicht zu sehr auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen sollten. Die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen können erheblich von denen abweichen, die in diesen Aussagen zum Ausdruck kommen. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die Erwartungen, die in diesen Aussagen zum Ausdruck kommen, vernünftig sind, beruhen solche Aussagen auf Erwartungen, Faktoren und Annahmen in Bezug auf zukünftige Ereignisse, die sich als ungenau erweisen können und zahlreichen Risiken und Ungewissheiten unterliegen, von denen einige außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Risikofaktoren, die unter der Überschrift Nicht vollständige Liste von Risikofaktoren in Anhang A unseres aktuellen jährlichen Informationsformulars und an anderer Stelle in dieser Pressemitteilung erörtert werden, wobei diese Faktoren von Zeit zu Zeit in unseren regelmäßigen Einreichungen aktualisiert werden können, die unter www.sedarplus.ca und www.sec.gov abrufbar sind. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden ausdrücklich durch diesen Warnhinweis eingeschränkt und spiegeln die Erwartungen des Unternehmens zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung wider und können sich danach noch ändern. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, Schätzungen oder Meinungen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, oder um wesentliche Unterschiede zwischen späteren tatsächlichen Ereignissen und solchen zukunftsgerichteten Informationen zu erklären, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=79210

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=79210&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA42981E4013

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.