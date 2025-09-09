Original-Research: BHB Brauholding Bayern-Mitte AG (von GBC AG): Kaufen

Werbung ausblenden

Original-Research: BHB Brauholding Bayern-Mitte AG - von GBC AG

09.09.2025 / 10:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich.
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

---------------------------------------------------------------------------

Einstufung von GBC AG zu BHB Brauholding Bayern-Mitte AG

     Unternehmen:              BHB Brauholding Bayern-Mitte AG
     ISIN:                     DE000A1CRQD6

     Anlass der Studie:        Researchstudie (Anno)
     Empfehlung:               Kaufen
     Kursziel:                 3,40 EUR
     Letzte Ratingänderung:
     Analyst:                  Marcel Goldmann; Cosmin Filker

Die BHB Brauholding Bayern-Mitte (BHB) produziert qualitativ hochwertiges
Bier unter der Kernmarke "Herrnbräu". Das Produktportfolio wird durch
alkoholfreie Getränke der eigenen Marke "Bernadett Brunnen" und Fremdmarken
ergänzt. Der regionale Schwerpunkt liegt v.a. auf Bayern und hierbei
insbesondere auf dem mittelbayrischen Raum um Ingolstadt und Schrobenhausen
sowie dem Raum Schwabach. Das umfangreiche Getränkeangebot wird v.a. über
die Kanäle Handel, Gastronomie und Export vermarktet.

Das Geschäftsjahr 2024 der BHB war v.a. geprägt von einer schwierigen
Marktlage (Konsumflaute, Preisdruck durch Wettbewerber etc.) und negativen
Effekten aus der Hochwasserkatastrophe, die zu einem deutlichen Rückgang des
Gesamtgetränkeabsatzes auf 196.100 hl (VJ: 209.200 hl) führten. Aufgrund
geringerer Absätze im Handels- und Spezialgeschäft sanken die
Bruttoumsatzerlöse auf 18,30 Mio. EUR (VJ: 18,83 Mio. EUR). Parallel hierzu
reduzierte sich das EBITDA deutlich auf 1,60 Mio. EUR (VJ: 2,13 Mio. EUR). Auf
Nettoebene musste man zudem ein negatives Jahresergebnis von -0,29 Mio. EUR
(VJ: 0,24 Mio. EUR) hinnehmen.

Im ersten Halbjahr 2025 hat BHB trotz schwieriger Marktbedingungen und einer
herausfordernden Branchenlage einen stabilen Getränkeabsatz von 96.000 hl
(1. HJ 2024: 96.000 hl) erreicht. Damit konnte die Gesellschaft von einer
robusten Kundennachfrage über alle Vertriebskanäle hinweg profitieren.
Entsprechend belief sich der erwirtschaftete Halbjahresumsatz mit 8,51 Mio.
EUR nahezu auf Vorjahresniveau (1. HJ 2024: 8,72 Mio. EUR). In Bezug auf das
operative Ergebnis wurde ein EBITDA von 0,90 Mio. EUR erzielt, welches sich
damit ebenfalls auf dem Vorjahreslevel (1. HJ 2024: 0,89 Mio. EUR) bewegte.
Auf Nachsteuerebene wurde ein leicht rückläufiger Wert in Höhe von 0,03 Mio.
EUR (1. HJ 2024: 0,06 Mio. EUR) erzielt.

Angesichts der stabilen Halbjahres-Unternehmensperformance, die weitgehend
im Rahmen der Management-Erwartungen lag, hat die BHB-Gruppe ihre
Unternehmensguidance bekräftig. Hiernach rechnet die Brauerei-Gruppe
unverändert mit einem Getränke-Absatz von etwa 200.000 Hektolitern mit einer
Prognose-Bandbreite von +5%/-5%. Basierend hierauf wird ein Brutto-Umsatz
von 18,5 Mio. EUR (ebenfalls mit einer Prognosebandbreite von +5%/-5%) in
Aussicht gestellt. Ergebnisseitig wird hierbei mit einem EBITDA von etwa
2,10 Mio. EUR bzw. eine EBITDA-Marge von rund 11,5% (mit Bandbreite von
+0,5%/-0,5%) gerechnet.

Analog zur bekräftigten Umsatzguidance der Gesellschaft erwarten wir
angesichts der positiven Halbjahresperformance, die im Rahmen unserer
Erwartungen lag, und dem traditionell stärkeren zweiten Geschäftshalbjahr
für das Geschäftsjahr 2025 unverändert einen leichten Umsatzanstieg auf
18,62 Mio. EUR (VJ: 18,30 Mio. EUR) und eine starke EBITDA-Verbesserung auf 2,07
Mio. EUR (VJ: 1,60 Mio. EUR). In Bezug auf die Folgejahre 2026 und 2027 rechnen
wir mit moderaten Umsatz- und Ergebniszuwächsen. Konkret erwarten wir für
das Geschäftsjahr 2026 einen Umsatz- und EBITDA-Anstieg auf 19,16 Mio. EUR
bzw. 2,17 Mio. EUR. Im Folgejahr 2027 sollte ein weiterer Umsatz- und
EBITDA-Zuwachs auf dann 19,75 Mio. EUR bzw. 2,34 Mio. EUR gelingen.

Basierend auf unseren unveränderten Umsatz- und Ergebnisschätzungen erhöhen
wir unser bisheriges Kursziel leicht auf 3,40 EUR (bisher: 3,25 EUR) je Aktie.
Unserer Kurszielerhöhung resultiert hierbei primär aus dem eingetretenen
sog. "Roll-Over-Effekt" (Kursziel bezogen auf das GJ 2026, statt bisher GJ
2025). In Anbetracht des aktuellen Kursniveaus vergeben wir damit weiterhin
das Rating "Kaufen".



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=4bcfb0565c3fca70f99f484bae687a6d

Kontakt für Rückfragen:
GBC AG
Halderstraße 27
86150 Augsburg
0821 / 241133 0
research@gbc-ag.de

Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR
Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher
Interessenkonflikt gegeben: (1, 5a, 5b, 7, 11); Einen Katalog möglicher
Interessenkonflikte finden Sie unter:
http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung
Datum und Zeitpunkt der Fertigstellung der Studie: 09.09.2025 (08:33 Uhr)
Datum und Zeitpunkt der ersten Weitergabe: 09.09.2025 (10:00 Uhr)
Gültigkeit des Kursziels: bis max. 31.12.2026

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate
News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

2194632 09.09.2025 CET/CEST

