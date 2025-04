ABB plant Spin-off der Sparte Robotics im zweiten Quartal 2026

ZÜRICH (dpa-AFX) - ABB will ihre Division Robotics abspalten und eigenständig an die Börse bringen. Die Notierung soll im nächsten Jahr erfolgen. Man werde nun einen Prozess einleiten, mit dem Ziel, der Hauptversammlung 2026 einen 100-prozentigen Spin-off von Robotics zur Abstimmung zu unterbreiten, teilte ABB am Donnerstag mit. Das Geschäft soll im zweiten Quartal 2026 als separat notiertes Unternehmen den Handel aufnehmen.

Der Verwaltungsrat sei überzeugt, dass die Notierung von ABB Robotics als eigenständiges Unternehmen die Fähigkeit beider Unternehmen stärken werde. ABB werde sich derweil weiter auf ihre langfristige Strategie fokussieren. Falls die Aktionäre dem Antrag zustimmen, soll der Spin-off über eine Aktienausschüttung erfolgen, bei der die Aktionäre von ABB als Sachdividende Aktien des zu notierenden Unternehmens proportional zu ihrem bisherigen Aktienbesitz erhalten, heißt es weiter.

"Intelligente Automationslösungen"

ABB Robotics stellt gemäß Mitteilung "intelligente Automationslösungen" bereit. Mehr als 80 Prozent des Angebots seien Software/KI-gestützt. Die Division Sparte beschäftigt den Angaben zufolge rund 7.000 Mitarbeitende. 2024 erzielte sie einen Umsatz von 2,3 Milliarden US-Dollar und steuerte damit etwa 7 Prozent des Konzernumsatzes von ABB bei. Die operative Marge belief sich auf 12,1 Prozent./uh/hr/AWP/nas