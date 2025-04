Ceconomy-Chef Wildberger wechselt in die zukünftige Bundesregierung

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Unternehmenschef Karsten Wildberger der Mediamarkt- und Saturn-Mutter Ceconomy wechselt in die Politik. Der Vorstandsvorsitzende möchte mit Wirkung zum 5. Mai 2025 einvernehmlich aus dem Unternehmen ausscheiden, teilte der Konzern am Montag mit. Wie zudem die CDU in Berlin mitteilte, soll er das neu geschaffene Bundesressort für Digitalisierung und Staatsmodernisierung in der Regierung des designierten Bundeskanzlers Friedrich Merz übernehmen. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft werde sich mit dem Gesuch von Wildberger befassen und gegebenenfalls kurzfristig eine Nachfolgeregelung kommunizieren, hieß es weiter von Ceconomy./mne/mis