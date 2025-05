Qiagen will künftig Dividenden ausschütten - Aktionäre sollen abstimmen

Der Labordienstleister und Diagnostikkonzern Qiagen will seinen Aktionären erstmals eine regelmäßige Dividende zahlen. Auf der Hauptversammlung am 26. Juni sollen die Anteilseigner über die Einführung einer jährlichen Bardividende abstimmen, teilte der Dax-Konzern am Mittwoch im niederländischen Venlo mit. Die erste Dividende soll 25 US-Cent je Stammaktie betragen. Insgesamt würde Qiagen damit am 10. Juli etwa 54 Millionen US-Dollar (rund 48 Mio Euro) ausschütten.

Die Einführung der Dividende spiegle Qiagens Strategie, einen neuen Weg zur Steigerung der Aktionärsrendite einzuschlagen. Gleichzeitig solle die Flexibilität für Investitionen in langfristiges Wachstum bewahrt werden.