SoFi Technologies: Rekordquartal, starker Ausblick – Aktie vor Ausbruch?
SoFi Technologies hat im zweiten Quartal eindrucksvoll geliefert: Der Umsatz stieg um rund 44 Prozent auf ca. 855 Mio. USD, das GAAP-Nettoeinkommen kletterte auf 97 Mio. USD bzw. 0,08 USD pro Aktie, deutlich über den Analystenschätzungen von 0,06 USD bzw. rund 809 Mio. USD Umsatz. In der Reaktion schoss der Aktienkurs intraday um bis zu 15 Prozent nach oben und erreichte ein Rekordhoch, angetrieben von einem optimistisch intonierten Ausblick. So wurde die Prognose für 2025 nach oben angepasst: SoFi erwartet nun etwa 3,38 Mrd. USD Umsatz, 370 Mio. USD Nettogewinn und 3 Mio. neue Mitglieder – alles deutlich besser als zuvor. Operativ glänzte SoFi mit Rekordwerten: Persönliche Kredite legten um 66 Prozent zu, Studentenkredite um 35 Prozent, Baufinanzierungen sogar um 92 Prozent; gleichzeitig kamen 850.000 neue Mitglieder hinzu. Die Vielfalt der Produkte – von Krediten über Kreditkarten bis Plattformangebote – zahlt sich sichtbar aus.
Weiterlesen mit Plus-Abonnement
- Zugang zu allen Artikeln im Web und in unserer App
- Exklusive Trading- und Investmentideen
- Jederzeit online kündigen
- Mit Code STARTPLUS nur 0,99 € im ersten Monat (Neukundenangebot)