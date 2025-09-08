SoFi Technologies: Rekordquartal, starker Ausblick – Aktie vor Ausbruch?

SoFi Technologies hat im zweiten Quartal eindrucksvoll geliefert: Der Umsatz stieg um rund 44 Prozent auf ca. 855 Mio. USD, das GAAP-Nettoeinkommen kletterte auf 97 Mio. USD bzw. 0,08 USD pro Aktie, deutlich über den Analysten­schätzungen von 0,06 USD bzw. rund 809 Mio. USD Umsatz. In der Reaktion schoss der Aktienkurs intraday um bis zu 15 Prozent nach oben und erreichte ein Rekordhoch, angetrieben von einem optimistisch intonierten Ausblick. So wurde die Prognose für 2025 nach oben angepasst: SoFi erwartet nun etwa 3,38 Mrd. USD Umsatz, 370 Mio. USD Nettogewinn und 3 Mio. neue Mitglieder – alles deutlich besser als zuvor. Operativ glänzte SoFi mit Rekordwerten: Persönliche Kredite legten um 66 Prozent zu, Studentenkredite um 35 Prozent, Baufinanzierungen sogar um 92 Prozent; gleichzeitig kamen 850.000 neue Mitglieder hinzu. Die Vielfalt der Produkte – von Krediten über Kreditkarten bis Plattformangebote – zahlt sich sichtbar aus.

Plus Weiterlesen mit Plus-Abonnement Noch besser an der Börse informiert: Jetzt Zugang zu exklusiven Analysen, Trading- und Investmentideen freischalten. Zugang zu allen Artikeln im Web und in unserer App

Exklusive Trading- und Investmentideen

Jederzeit online kündigen

Mit Code STARTPLUS nur 0,99 € im ersten Monat (Neukundenangebot) 0,99 € im ersten Monat Du hast bereits ein Abo? Zur Anmeldung