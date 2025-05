Panne: Zahlreiche Flugausfälle am Flughafen Paris-Orly

PARIS (dpa-AFX) - Wegen einer technischen Störung in der Flugverkehrskontrolle sind die Fluggesellschaften aufgefordert worden, rund 40 Prozent ihrer Flüge am Pariser Flughafen Orly bis zum Abend zu streichen. Auf X hat die Luftfahrbehörde DGAC die Reisenden vor Streichungen und Verspätungen gewarnt.

Die französische Luftfahrtbehörde teilte Radio France mit, man arbeite mit Hochdruck daran, den Flugbetrieb so schnell wie möglich zu stabilisieren. Betroffen sind unter anderem Flüge von Air France , Transavia und Vueling. Ob es auch am Montag zu Beeinträchtigungen kommt, blieb zunächst unklar.

Verbindungen nach Toulouse, Tunis, Palma de Mallorca gestrichen

Laut dem Sender wurden am Nachmittag bereits mehrere Abflüge und Ankünfte gestrichen - darunter Verbindungen von und nach Toulouse, Tunis, Palma de Mallorca, Rabat und Alicante. Insgesamt rechnet der Flughafen bis zum Abend mit etwa 30 Flugausfällen.

Die Panne in der Kontrolltechnik habe sich am frühen Nachmittag ereignet, wie die Luftfahrtbehörde erklärte. Es sei notwendig geworden, den Flugverkehr zu regulieren, was eine deutliche Reduzierung der Flugbewegungen zur Folge habe./DP/he