EQS-News: Matthew Wolfe wird neuer President Amerika bei SAF-HOLLAND

Matthew Wolfe folgt auf Kent Jones, der SAF-HOLLAND Ende Mai 2025 verlassen wird

Bessenbach, 20. Mai 2025. Die SAF-HOLLAND SE ("SAF-HOLLAND"), einer der weltweit führenden Zulieferer von Trailer- und Truckkomponenten, hat Matthew Wolfe mit Wirkung zum 1. Juni 2025 zum neuen President Amerika ernannt. Wolfe tritt damit die Nachfolge von Kent Jones an, der sich entschieden hat, eine neue Herausforderung außerhalb des Konzern wahrzunehmen.



Kent Jones übernahm im September 2019 die Führung der Region Amerika, welche sich in dieser Zeit bedeutend weiterentwickelte und starke Marktpositionen erzielte. Er hat SAF-HOLLAND mit seiner herausragenden Expertise entscheidend geprägt und den Wandel hin zu einer stark profitablen operativen Einheit geschaffen.



„Kent Jones gelang ein erfolgreicher Turnaround der Region Amerika. Er stellte die Weichen für weiteres Wachstum, unter anderem durch die Errichtung eines neuen Werkes in Piedras Negras, Mexiko sowie der Initiierung eines weiteren Werks in Texas, USA. Wir bedauern Kents Entscheidung sehr, wünschen ihm jedoch in seiner neuen Rolle alles erdenklich Gute und bedanken uns für die hervorragende Arbeit,“ sagt Alexander Geis, Vorsitzender des Vorstands und CEO der SAF-HOLLAND SE und ergänzt: „Mit Matthew Wolfe setzen wir auf Kontinuität und werden an die Erfolge der letzten Jahre anknüpfen.“



Matthew Wolfe ist seit August 2021 als Vice President / General Manager Aftermarket Americas für SAF-HOLLAND tätig und bringt über 20 Jahre Erfahrung in der Nutzfahrzeug- und Automobilbranche mit. Vor seiner Zeit bei SAF-HOLLAND war er 15 Jahre bei Meritor beschäftigt und hatte zahlreiche Führungspositionen inne. Seine Karriere begann er bei DaimlerChrysler. Unter seiner Führung entwickelte sich das Ersatzteilgeschäft der Region Amerika bedeutend weiter, er stärkte die internen Vertriebsaktivitäten sowie Kundenbeziehungen und trug wesentlich zum Erfolg der Region Amerika bei. Als President Amerika wird Wolfe in den kommenden Monaten die im Rahmen der drive2030-Strategie definierten Initiativen für die Region voranbringen und so die Marktposition von SAF-HOLLAND weiter auszubauen.

Kontakt:

Dana Unger

VP Investor Relations, Corporate & ESG Communications

Tel: +49 6095 301 949

dana.unger@safholland.de

Alexander Pöschl

Senior Manager Investor Relations, Corporate & ESG Communications

Tel: +49 6095 301 117

alexander.poeschl@safholland.de

Michael Schickling

Senior Manager Investor Relations, Corporate & ESG Communications

Tel: +49 6095 301 617

michael.schickling@safholland.de

Über SAF-HOLLAND

Die SAF-HOLLAND SE ist ein international führender Hersteller von fahrwerksbezogenen Baugruppen und Komponenten für Trailer, Lkw und Busse. Durchschnittlich etwa 5.700 engagierte Mitarbeitende weltweit erwirtschafteten im Jahr 2024 einen Umsatz 1.877 Mio. Euro.

Die Produktpalette umfasst unter anderem Achs- und Federungssysteme für Trailer sowie Sattelkupplungen und Kupplungssysteme für Lkw, Anhänger und Sattelauflieger als auch Brems- und EBS-Systeme. Daneben entwickelt SAF-HOLLAND innovative Produkte zur Erhöhung der Effizienz, Sicherheit und Umweltfreundlichkeit von Nutzfahrzeugen. Mit den Marken SAF, Holland, Haldex, Assali Stefen, KLL, Neway, Tecma, V.Orlandi und York erreichte der Konzern im Jahr 2024 in den wichtigsten Regionen weltweit starke Marktpositionen unter den Top 3.

Auf sechs Kontinenten beliefert SAF-HOLLAND Hersteller im Erstausstattungsmarkt. Im Aftermarket-Geschäft liefert das Unternehmen Ersatzteile an die Servicenetzwerke der Hersteller sowie an den Großhandel und über ein umfassendes globales Vertriebsnetz an Endkunden und Servicestützpunkte.

SAF-HOLLAND SE ist im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet und zählt zu den Werten des SDAX (ISIN: DE000SAFH001). Weitere Information erhalten Sie unter www.safholland.com.

