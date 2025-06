JP Morgan stellt Schweizer Firmenkundengeschäft unter eigene Führung

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Zürich (Reuters) - JP Morgan wertet das Schweizer Firmenkundengeschäft auf.

Die US-Großbank gliedert das Management des Schweiz-Geschäfts aus der Region Deutschland-Österreich (DACH) aus und stellt es unter eine eigenständige Leitung, wie es in einer der Nachrichtenagentur Reuters am Donnerstag vorliegenden internen Mitteilung hieß. Lutz Karl übernehme die Führung der Einheit, die sowohl mittelgroße als auch größere Unternehmen bediene, zum 1. Juli. Karl, der gegenwärtig das Geschäft mit größeren Unternehmen in der DACH-Region leitet, wechsle für die neue Aufgabe von Frankfurt nach Zürich.

