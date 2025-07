IRW-News: Neometals Ltd: Primobius Update

IRW-PRESS: Neometals Ltd: Primobius Update

Höhepunkte

- Primobius hat entschieden, die Option auf den Erwerb von Anteilen an einer Zweckgesellschaft von Stelco für das Batterierecycling nicht auszuüben.

- Stelco behält sich das Exklusivrecht vor, die Lithium-Ionen-Batterie-Recyclingtechnologie von Primobius in Nordamerika zum Recycling von Batterien aus Altfahrzeugen zu nutzen, und Primobius behält sich das Recht auf eine Bruttoumsatz-Royalty aus der Nutzung seiner Technologie durch Stelco vor.

1. Juli 2025 / IRW-Press / Neometals Ltd. (ASX: NMT) (Neometals oder das Unternehmen) gibt bekannt, dass die Primobius GmbH (Primobius) - das Joint-Venture-Unternehmen, das sich zu gleichen Teilen in Besitz von Neometals und der SMS group GmbH (SMS) befindet - Neometals darüber informiert hat, dass sie entschieden hat, ihre Option (Option) auf den Erwerb von 25 % bis 50 % der Anteile an einer Zweckgesellschaft für das Recycling von Lithium-Ionen-Batterien von Stelco Holdings Inc., einer 100-%-Tochtergesellschaft von Cleveland-Cliffs Inc. (Stelco), nicht auszuüben.

Dementsprechend ist die Option am 30. Juni 2025 verfallen und gemäß den entsprechenden Vereinbarungen Vollständige Details finden Sie in den ASX-Pressemitteilungen von Neometals mit den Titeln Primobius to enter North America with Stelco for Recycling of Electric Vehicle Batteries vom 31. Dezember 2021, Primobius Operations Update vom 25. November 2022, Primobius Commercial Update vom 6. Januar 2023 und Primobius Commercial Update vom 22. Dezember 2023.

behält Stelco Inc., eine 100-%-Tochtergesellschaft von Stelco, die Exklusivrechte an der Nutzung der Batterierecycling-Technologie von Primobius in Nordamerika, um Lithium-Ionen-Batterien aus ausgedienten Elektrofahrzeugen zu recyceln.

Seit 2021 bewerten die Parteien das Geschäftsszenario für einen langfristigen kommerziellen Recyclingbetrieb in Nordamerika.1 Obwohl die Parteien die Gründung eines vollständig integrierten Betriebs durch eine Ausübung der Option nicht weiterverfolgen werden, behält Primobius das Recht auf eine Lizenzgebühr in Höhe von bis zu 10 % des Bruttoumsatzes aus allen Endproduktverkäufen, die sich aus dem Exklusivrecht von Stelco auf die Nutzung der Recyclingtechnologie von Primobius in Nordamerika ergeben.

Christopher Reed, Managing Director von Neometals, sagte:

Die Entscheidung, die Stelco-Option nicht auszuüben, verdeutlicht das disziplinierte Kapitalmanagement von Primobius und sein kontinuierliches Engagement für ein risikoärmeres, kapitalärmeres Lizenzierungsgeschäftsmodell, das durch die Notwendigkeit angetrieben wird, sich an den sich wandelnden Markt für Batterierohstoffe und den allgemeinen Rückgang beim Ausbau des Lithiumbatterie-Versorgungsmarktes in Nordamerika und Europa in den letzten zwei Jahren anzupassen.

Genehmigt im Namen von Neometals durch Christopher Reed, Managing Director.

ENDE

Für weitere Informationen besuchen Sie www.neometals.com.au oder kontaktieren Sie:

Christopher Reed

Managing Director/CEO

Neometals Ltd

T +61 8 9322 1182

E info@neometals.com.au

Lucas Robinson

Managing Director

Corporate Storytime

T +61 408 228 889

E lucas@corporatestorytime.com

Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält Meinungen, Prognosen und andere Aussagen, die naturgemäß mit erheblichen Unsicherheiten und Risiken behaftet sind und von Faktoren abhängen, die außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Dies gilt insbesondere für Aussagen über Markt- und Branchentrends, die auf der Interpretation der aktuellen Marktbedingungen basieren. Viele bekannte und unbekannte Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in dieser Pressemitteilung genannten Erwartungen, Prognosen oder Aussagen abweichen. Die Empfänger dieser Pressemitteilung werden darauf hingewiesen, dass zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantie für zukünftige Ergebnisse darstellen. Die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge können erheblich von den in solchen Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen und den Prognosen und Annahmen, auf denen diese Aussagen basieren, abweichen.

Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen Meinungen, Prognosen, Vorhersagen und sonstigen zukunftsgerichteten Aussagen stellen keine Verpflichtungen, Zusicherungen oder Gewährleistungen seitens Neometals und der verbundenen Unternehmen, Direktoren, Vertreter und Mitarbeiter dar, einschließlich einer Verpflichtung zur Aktualisierung dieser Informationen. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben und nur in dem gesetzlich vorgeschriebenen Umfang, haften die Direktoren, Vertreter und Mitarbeiter von Neometals in keiner Weise gegenüber Personen oder Organisationen für Verluste, Ansprüche, Forderungen, Schäden, Kosten oder Ausgaben jeglicher Art, die sich in irgendeiner Weise aus den in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen ergeben oder damit in Zusammenhang stehen.

Über Neometals Ltd

Das Ziel von Neometals ist es, durch die nachhaltige Produktion wichtiger und wertvoller Materialien, die für eine sauberere Zukunft unerlässlich sind, einen Mehrwert für seine Stakeholder zu schaffen. Das Unternehmen vermarktet ein Portfolio nachhaltiger Verarbeitungslösungen, mit denen wichtige Materialien aus hochwertigen Abfallströmen recycelt und/oder zurückgewonnen werden, und betreibt parallel dazu die Exploration und Erschließung eines umweltfreundlichen Bergbaubetriebs im Rahmen seines Goldprojekts Barrambie.

Das Portfolio der in der Entwicklung befindlichen Verarbeitungslösungen des Unternehmens umfasst:

- Lithium-Ionen-Batterie (LiB) Recyclingtechnologie (50 % NMT) - patentierte Technologie, die (über Primobius GmbH) gemeinsam mit dem 150 Jahre alten deutschen Anlagenbauer SMS group GmbH kommerzialisiert wird. Primobius liefert an Mercedes-Benz eine Recyclinganlage für Mercedes-Benz mit einer Kapazität von 2.500 Tonnen pro Jahr, die derzeit installiert und in Betrieb genommen wird.

- Lithiumchemikalien (70 % NMT) - Patentiertes ELi-Elektrolyseverfahren, das sich zu 30 % im Besitz von Mineral Resources Ltd. befindet, mit dem Ziel, Lithiumhydroxid in Batteriequalität aus Sole und/oder Hartgestein zu Betriebskosten im untersten Quartil zu produzieren. Erfolgreich abgeschlossene Testarbeiten im Pilotmaßstab und Planung der industriellen Validierung mit Finanzierungspartnern durch kontinuierliche Demonstrationsanlagenversuche mit dem Ziel eines Geschäftsmodells für die Lizenzierung von Technologien.

- Vanadiumgewinnung (100 % NMT) - Zum Patent angemeldetes hydrometallurgisches Verfahren zur Herstellung von hochreinem Vanadiumpentoxid aus einem Nebenprodukt der Stahlerzeugung (Schlacke) zu Betriebskosten und einem CO2-Fußabdruck im untersten Quartil. Planung der Nutzung im Rahmen eines Geschäftsmodells für Technologielizenzen. Der Projektfinanzierungsprozess für die erste kommerzielle Anlage ist im Gange (86,1 % NMT).

Das restliche vorgelagerte Mineralien-Asset des Unternehmens weist zwei unterschiedliche Mineralisierungsarten und Mineralressourcen auf:

- Gold bei Barrambie (100 % NMT) - historischer Produzent von hochgradigem Gold aus den frühen 1900er Jahren, mit sehr begrenzter moderner Exploration. Erste Goldexplorationen haben das Potenzial für Goldfunde im Camp-Maßstab aufgezeigt. Im Jahr 2025 wird ein aktives Explorationsprogramm durchgeführt. Barrambie liegt in der Nähe einer Reihe von Goldprojekten im Camp-Maßstab mit bestehender Verarbeitungsinfrastruktur.

- Titan und Vanadium bei Barrambie (100 % NMT) - Die weltweit zweithochgradigste Titanlagerstätte in Hartgestein befindet sich zurzeit in einem Veräußerungsprozess.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=80199

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=80199&tr=1

