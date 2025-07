EQS-News: GENUI verkauft labor team an Galenica

EQS-News: GENUI GmbH / Schlagwort(e): Sonstiges

Erfolgreiche Skalierung von Geschäft und Impact

Zürich/Goldach/Hamburg 02. Juli 2025 – Die Beteiligungsgesellschaft GENUI veräußert den Schweizer Diagnostikdienstleister labor team an das Schweizer Pharmaunternehmen Galenica. Eine entsprechende Vereinbarung wurde jetzt unterzeichnet. GENUI hatte labor team 2021 erworben. Seitdem hat sich das Unternehmen zu einem der vier größten Labore der Schweiz entwickelt und erzielt heute mit mehr als 300 Mitarbeitenden einen Umsatz von über 100 Mio. CHF. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Die Transaktion bedarf der Genehmigung durch die Eidgenössische Wettbewerbskommission (WEKO), die im zweiten Halbjahr 2025 erwartet wird.

Begleitung mit Ansatz des „Guten Unternehmertums“

GENUI übernimmt marktführende Unternehmen aus den Bereichen Gesundheit, Energiewende und Digitalisierung, bei denen sich sowohl das Geschäft als auch der positive Impact skalieren lassen und begleitet sie mit dem Ansatz des „Guten Unternehmertums“ – so auch bei labor team:

„Das Unternehmen wurde 2021 direkt vom Gründer gekauft, auf Basis eines sehr guten Vertrauensverhältnisses“, erläutert Olivier Franscella, der das Schweizer Geschäft von GENUI leitet, den Ansatz. „Wir haben einen professionellen Beirat unter dem Vorsitz von GENUI-Unternehmer Prof. Dr. med. Jörg Debatin eingerichtet und mit Alain Cahen einen Top-CEO für das Unternehmen gefunden. Von Anfang an ging es uns darum, sowohl das Geschäft als auch den Impact von labor team zu skalieren.“

Hinter GENUI stehen neben dem Investorenteam mehr als 30 Ausnahmeunternehmer, die bereits erfolgreich globale Marktführer aufgebaut haben. Bei jeder GENUI-Beteiligung erhält das Management Zugang zu einem Unternehmer, der es als Beiratsvorsitzender unterstützt – im Fall von labor team war es Jörg Debatin. Er war Chairman des health innovation hubs des Bundesministeriums für Gesundheit und verfügt über langjährige Expertise als Unternehmer und CEO im Gesundheitsbereich. Mit dem Schweizer Gesundheitsmarkt ist er seit einer sechsjährigen Tätigkeit am Universitätsspital Zürich sehr vertraut.



Erfolgreiche Skalierung von labor team

labor team ist eines der vier größten medizinischen Privatlabore in der Schweiz. Es wurde 2001 gegründet, ist ärztlich geführt und beschäftigt mehr als 300 Mitarbeitende. Das Unternehmen bietet professionelle Dienstleistungen zur Prävention, Diagnose, Überwachung und Behandlung von Krankheiten.

Olivier Franscella berichtet von der erfolgreichen Entwicklung: „Seit GENUI labor team 2021 übernommen hat, wurden vom Unternehmen neuartige Tests auf den Markt gebracht, zwei Zukäufe getätigt, und das Labor entwickelte sich zu einem der vier größten in der Schweiz. Heute ist labor team führend im Bereich der Spezialdiagnostik und zeichnet sich durch sehr moderne Automatisierungslösungen und eine nachhaltige Logistik aus. Es war GENUI-Unternehmer Jörg Debatin und unserem Team eine Freude, das Management vier Jahre auf diesem sehr erfolgreichen Weg zu begleiten."

labor team baut führende Position künftig unter dem Dach von Galenica weiter aus

Dr. med. Alain M. Cahen, CEO von labor team, sagt: „Gemeinsam mit GENUI sind wir in den vergangenen Jahren erfolgreich gewachsen, und wir danken dem ganzen Team für die sehr gute Partnerschaft. Als Teil des Galenica-Netzwerkes können wir unsere führende Position jetzt weiter ausbauen und unser breites Angebot noch systematischer in der ganzen Schweiz verfügbar machen.“

Galenica ist ein börsennotiertes Schweizer Pharmaunternehmen mit rund 8000 Mitarbeitenden.

Über GENUI

GENUI ist eine private Beteiligungsgesellschaft mit Sitz in Hamburg und Zürich. Sie wurde 2014 von renommierten Unternehmern und erfahrenen Investmentexperten gegründet, die seit über zwei Jahrzehnten in Unternehmen investieren und sie beim Wachstum unterstützen. GENUI verfolgt den Ansatz des „Guten Unternehmertums“ und damit das Ziel, attraktive Renditen und positiven Impact zu vereinen. Die mehr als 30 Unternehmer hinter GENUI (Gründer und Gesellschafter von Unternehmen wie BioNTech, Fressnapf, Adecco, Cancom u.a.) sind aktiv und persönlich in alle Stufen des Investmentprozesses involviert. Der Fokus von GENUI liegt auf marktführenden Unternehmen in den Themen Gesundheit, Energiewende und Digitalisierung.

Mehr Informationen: genui.de



Über labor team

Die labor team w ag ist eines der führenden medizinischen Privatlabors in der Schweiz mit Sitz in Goldach (SG). Es wurde im Jahr 2001 gegründet, ist heute das viertgrösste Labor der Schweiz, ärztlich geführt und beschäftigt über 330 Mitarbeitende. labor team ist eines der wenigen Labors, welches alle Landesteile der Schweiz bedient. Es bietet professionelle Dienstleistungen zur Prävention, Diagnose, Überwachung und Behandlung von Krankheiten. Das Unternehmen deckt das ganze Spektrum der Labormedizin und Pathologie ab. Es führt die medizinischen Tests und Analysen in einem hochmodernen Zentrallabor durch, was höchste Qualität, grosse Flexibilität und eine speditive Auftragsbearbeitung ermöglicht.

Erfahren Sie mehr unter: laborteam.ch

Kontakt für Presseanfragen: Sara Günnewig / sg@sguennewig.de / +49 178 854 9636

