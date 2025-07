IRW-News: Abcourt Mines Inc. : Abcourt schließt Kreditfazilität in Höhe von 8 Mio. US$ für den Start der Mine Sleeping Giant ab

IRW-PRESS: Abcourt Mines Inc. : Abcourt schließt Kreditfazilität in Höhe von 8 Mio. US$ für den Start der Mine Sleeping Giant ab

Rouyn-Noranda, Kanada, 3. Juli 2025 / IRW-Press / Abcourt Mines Inc. (Abcourt oder das Unternehmen) (TSX Venture: ABI) (OTCQB: ABMBF) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen heute (das Abschlussdatum) seine zuvor angekündigte besicherte Finanzierungsfazilität (Finanzierungsfazilität) mit Nebari Natural Resources Credit Fund II, LP (Nebari oder der Kreditgeber) in Höhe von 8 Millionen US$ (Kapitalbetrag) mit einer Laufzeit von 36 Monaten abgeschlossen hat.

Pascal Hamelin, President und CEO von Abcourt, kommentierte: Der Abschluss dieser Transaktion mit Nebari ist ein wichtiger Schritt zur Aufnahme der Produktion in der Mine Sleeping Giant. Diese Investition in Höhe von 8 Mio. US$ an nicht verwässerndem Kapital bietet uns eine solide betriebliche Flexibilität für die Zukunft und ermöglicht es dem Unternehmen, die Mine Sleeping Giant in Richtung der kommerziellen Produktion zu entwickeln. Ich möchte Nebari für die Zusammenarbeit mit uns danken, um die Möglichkeiten dieser hochgradigen Goldmine zu realisieren. Mit dieser Kreditfazilität ist Abcourt gut finanziert, um die Mine Sleeping Giant in Betrieb zu nehmen.

Steven Bowles, Managing Director des Kreditgebers, kommentierte: Nebari freut sich über die Zusammenarbeit mit Abcourt Mines bei der Wiederaufnahme des Betriebs der Mine Sleeping Giant. Die große Erfahrung und der hohe Bereitschaftsgrad der Teams von Abcourt und Sleeping Giant geben uns größtes Vertrauen in ihre Fähigkeit, das volle Potenzial des Betriebs und darüber hinaus zur Geltung zu bringen.

Gemäß den Bedingungen des umfassenden Kreditvertrags, der zwischen dem Unternehmen und dem Kreditgeber abgeschlossen wurde, fallen auf den Kapitalbetrag Zinsen an, die auf einem variablen Jahreszins basieren, der der Summe aus (i) der Drei-Monats-SOFR (Secured Overnight Financing Rate) (die Term-SOFR), die am ersten Tag eines jeden Kalendermonats ermittelt wird, und (ii) 12 % pro Jahr entspricht, vorausgesetzt dass die Term-SOFR, wenn sie weniger als 4 % beträgt, als 4 % festgesetzt wird.

Die Finanzierungsfazilität kann nach dem ersten Jahr vorzeitig zurückgezahlt werden, vorbehaltlich eines Mindestbetrages von 1.000.000 US$ für die vorzeitige Rückzahlung und der Zahlung einer Ausgleichszahlung, die dem Darlehensgeber eine absolute Rendite von 25 % auf den vorzeitig zurückgezahlten Kapitalbetrag sichert.

Das Unternehmen emittierte 87.040.000 nicht übertragbare Warrants (die Warrants) an den Kreditgeber. Jeder Warrant kann bis zum 3. Juli 2028 ausgeübt und gegen eine Stammaktie des Unternehmens (eine Warrant-Aktie) zu einem Ausübungspreis von 0,0625 $ pro Warrant-Aktie eingelöst werden, vorbehaltlich einer anteiligen Reduzierung, wenn der Kapitalbetrag vor dem 3. Juli 2026 ganz oder teilweise zurückgezahlt wird. In diesem Fall wird die Laufzeit einer anteiligen Anzahl von Warrants gemäß den Richtlinien der TSX Venture Exchange (TSXV) auf den 3. Juli 2026 oder 30 Tage nach dem Datum der Reduzierung oder Rückzahlung des Hauptbetrags vorverlegt, wobei der spätere Zeitpunkt maßgeblich ist. Die Warrants unterliegen weiterhin der endgültigen Genehmigung durch die TSXV.

Das Unternehmen zahlte dem Kreditgeber auch eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von 120.000 US$ und wird ab dem ersten vollen Monat nach dem Abschlussdatum eine monatliche Verwaltungsgebühr von 2.500 US$ zahlen, bis alle im Rahmen der Finanzierungsfazilität geschuldeten Beträge vollständig beglichen sind.

Das Unternehmen hat mit dem Kreditgeber Sicherheitsvereinbarungen getroffen, um vorbehaltlich bestimmter zulässiger Pfandrechte eine vorrangige Sicherheit auf das gesamte bewegliche und unbewegliche Vermögen des Unternehmens, materiell und immateriell, gegenwärtig und zukünftig, jeglicher Art und an jedem Ort, einschließlich Immobilien, Bergbaurechte, Inventar und Ausrüstung, einzutragen.

Mit dieser Finanzierungsfazilität wird Abcourt die wesentlichen Maßnahmen in Angriff nehmen, die für die Aufnahme der Goldproduktion in der Mine und der Aufbereitungsanlage Sleeping Giant erforderlich sind; dazu gehören in den kommenden Monaten:

- Bau eines Schlaf-Camps und einer Küche auf dem Minengelände zur Unterbringung der Arbeitskräfte,

- Fortsetzung der Arbeiten an den Einrichtungen zur Entsorgung der Aufbereitungsrückstände, um die Feinschlämme für die kommenden Jahre zu lagern,

- Aufnahme der Produktion auf der oberen Sohle des Bergwerks,

- Entwicklung der unteren Abbausohlen der Mine, um neue Abbaubereiche zu erschließen.

Die Finanzierungsfazilität wurde bereits am 10. April 2025, 18. Juni 2025 und 26. Juni 2025 angekündigt.

Im Zusammenhang mit der Finanzierungsfazilität ist eine Vermittlungsgebühr in Höhe von 1 % des Kapitalbetrags in bar an eine unabhängige dritte Partei zu zahlen.

Alle im Zusammenhang mit der Finanzierungsfazilität ausgegebenen Wertpapiere unterliegen gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen einer Haltefrist, die vier Monate und einen Tag nach dem Abschlussdatum endet. Diese Wertpapiere wurden weder nach dem U.S. Securities Act noch nach sonstigen einzelstaatlichen US-Wertpapiergesetzen registriert und werden auch nicht registriert. Sie dürfen - weder direkt noch indirekt - in den Vereinigten Staaten oder an bzw. zugunsten von US-Personen angeboten, verkauft oder geliefert werden, sofern keine Registrierung oder Ausnahme von den Registrierungsanforderungen vorliegt. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar und es erfolgt kein Verkauf von Wertpapieren in einem US-Bundesstaat, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf rechtswidrig wäre.

ÜBER ABCOURT MINES INC.

Abcourt Mines Inc. ist ein Erschließungsunternehmen aus Kanada mit strategisch günstig gelegenen Konzessionsgebieten im Nordwesten der kanadischen Provinz Québec. Abcourt besitzt die Mine und den Mühlenkomplex Sleeping Giant sowie das Konzessionsgebiet Flordin, wo es seine Erschließungsaktivitäten konzentriert.

Weiterführende Informationen zu Abcourt Mines Inc. erhalten Sie auf unserer Website unter www.abcourt.ca und in unseren Unterlagen unter dem Profil von Abcourt auf www.sedarplus.ca.

Pascal Hamelin

President und CEO

T : (819) 768-2857

Email: phamelin@abcourt.com

Dany Cenac Robert, Investor Relations

Reseau ProMarket Inc.

T : (514) 722-2276, #456

Email: dany.cenac-robert@reseaupromarket.com

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Informationen können zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetzgebung darstellen. Im Allgemeinen können zukunftsgerichtete Informationen durch die Verwendung von zukunftsgerichteter Terminologie identifiziert werden, wie z.B. plant, strebt an, erwartet, projiziert, beabsichtigt, antizipiert, schätzt, könnte, sollte, wahrscheinlich oder Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen oder Aussagen, die angeben, dass bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse erreicht werden können, sollten oder werden oder andere ähnliche Ausdrücke. Zukunftsgerichtete Aussagen - einschließlich der Erwartungen des Unternehmens im Hinblick auf die Verwendung des Erlöses aus der Finanzierungsfazilität und die endgültige Genehmigung durch die TSXV - basieren auf Schätzungen von Abcourt und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unwägbarkeiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Erfolge von Abcourt wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck gebrachten Erwartungen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen geschäftlichen, wirtschaftlichen und sonstigen Unsicherheiten sowie weiteren Faktoren, die zu wesentlichen Abweichungen der tatsächlichen Ergebnisse von den prognostizierten führen können, einschließlich der relevanten Annahmen und Risikofaktoren, die in den öffentlichen Einreichungen von Abcourt dargelegt sind und auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar sind. Obwohl Abcourt davon ausgeht, dass die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen verwendeten Annahmen und Faktoren angemessen sind, kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass sich diese Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den Erwartungen in diesen Aussagen abweichen können. Dementsprechend sollten die Leser sich nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen oder zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Abcourt lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, solche zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

Die TSX Venture Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Service Provider bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=80231

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=80231&tr=1

