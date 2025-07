IRW-News: Dr. Reuter Investor Relations: Metalle für die Zukunft Niobium & Seltene Erden

IRW-PRESS: Dr. Reuter Investor Relations: Metalle für die Zukunft Niobium & Seltene Erden

Ob Energiewende, Digitalisierung oder moderne Mobilität: Ohne bestimmte Rohstoffe kommt der technologische Fortschritt nicht voran. Zwei dieser Metalle spielen dabei eine besonders zentrale Rolle - Niobium und Seltene Erden. Während Niobium für hochfeste Legierungen in Stahl und Batterien gefragt ist, werden Seltene Erden wie Neodym und Praseodym für leistungsstarke Magnetanwendungen benötigt. Genau auf diese beiden Rohstoffe konzentriert sich das australische Unternehmen St George Mining, das mit seinem Araxá-Projekt im brasilianischen Bundesstaat Minas Gerais eine Lagerstätte erschließt, die beide Metallgruppen in relevanten Gehalten vereint.

Niobium: Festigkeit, Leichtigkeit, Zukunft

Niobium ist aus der modernen Industrie kaum wegzudenken. Es verleiht Stahl enorme Festigkeit, ohne ihn schwerer zu machen - ein Vorteil, der in Pipelines, Fahrzeugrahmen oder Hochhauskonstruktionen entscheidend ist. Auch in der Luft- und Raumfahrt, bei Supraleitern und in neuartigen Batteriekonzepten findet das Metall Anwendung. Trotz wachsender Nachfrage ist das Angebot begrenzt und stark konzentriert: Über 80 % der globalen Produktion stammen aus Brasilien. St George Mining hat sich mit dem Araxá-Projekt in genau dieser Region positioniert - in direkter Nachbarschaft zu CBMM, dem weltweit größten Niobproduzenten.

Seltene Erden: Schlüsselrohstoffe in kritischer Abhängigkeit

Seltene Erden gelten als unverzichtbar für den Wandel hin zu elektrischer Mobilität und grüner Energie. Besonders die Magnetmetalle Neodym und Praseodym sind für Motoren, Generatoren und Windkraftanlagen essenziell. Die Herausforderung: Die globale Lieferkette ist fragil, da China nicht nur den Großteil der Produktion kontrolliert, sondern auch rund 90 % der Weiterverarbeitung. Projekte wie Araxá gewinnen damit an Bedeutung - denn die Kombination aus geologischer Qualität, Infrastrukturzugang und politischer Stabilität könnte St George Mining mittelfristig als Anbieter außerhalb Chinas etablieren.

Erste Meilensteine erreicht - Projektentwicklung nimmt Fahrt auf

St George Mining konnte jüngst operative Fortschritte vermelden. Mit der Veröffentlichung einer ersten JORC-konformen Ressource Anfang April liegt eine solide Grundlage für die weitere Entwicklung vor: 41,2 Millionen Tonnen mit durchschnittlich 0,68 % Niobpentoxid sowie 40,6 Millionen Tonnen mit 4,13 % an Seltenen Erden. Fast die gesamte Lagerstätte liegt innerhalb der oberen 100 Meter - ein klarer Vorteil für die geplante Tagebauerschließung. Parallel wurden geologische und geotechnische Studien gestartet. Das Ziel: die Machbarkeit des Projekts im Rahmen einer Scoping-Studie bis Ende 2025 wirtschaftlich zu bewerten.

Erweiterungsbohrungen und Pilotanlagen im Fokus

Im weiteren Jahresverlauf steht die Ressourcenerweiterung im Mittelpunkt. Neue Bohrprogramme zur Definition zusätzlicher Volumina sind in Vorbereitung, sowohl entlang des Streichens als auch in die Tiefe. Die Lagerstätte ist in alle Richtungen offen, erste hochgradige Abschnitte unterhalb von 100 Metern wurden bereits nachgewiesen, aber noch nicht in die Ressource aufgenommen. Ergänzend laufen metallurgische Untersuchungen, um die Prozessrouten für die Aufbereitung zu definieren. Auch die Wiederinbetriebnahme einer bestehenden Pilotanlage wird geprüft - mit dem Ziel, erste Produktproben herzustellen.

Analysten zeigen zunehmendes Interesse am Araxá-Projekt

St George Mining wird inzwischen von mehreren Analysehäusern begleitet, die das Araxá-Projekt und seine strategische Bedeutung im Markt für kritische Metalle in den Fokus stellen. East Coast Research veröffentlichte im Mai 2025 eine erste Einschätzung mit einem Kursziel von 0,14 A$ und betonte das Potenzial der definierten JORC-Ressource. Sollte East Coast Research mit ihrem Kursziel recht behalten, so wäre dies nahezu eine Vervierfachung des aktuellen Aktienkurses, der derzeit bei 0,037 A$ liegt. Auch Terra Studio nahm das Unternehmen im Mai unter die Lupe und beschrieb Araxá als World Class REE-Niobium Resource. Bereits im April hatten MST Financial und Pitt Street Research ihre Analysen vorgelegt. Beide heben die Kombination aus hochgradiger Mineralisierung, guter Infrastrukturanbindung und wachsender operativer Dynamik hervor. Die Breite der Analystenabdeckung ist für ein Unternehmen in dieser Entwicklungsphase bemerkenswert und spricht für das wachsende Interesse am Projekt. Die Aktien von St. George Mining ist ebenfalls an der Börse Frankfurt handelbar.

Lassen Sie sich in den Verteiler für St George Mining oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e.reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: Verteiler St George Mining oder Nebenwerte.

St George Mining

Land: Australien

ISIN: AU000000SGQ8

https://stgm.com.au/

Disclaimer/Risikohinweis St George Mining

Interessenkonflikte: Mit St George Mining existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der St George Mining. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von St George Mining können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von St George Mining einsehen: https://www.stgm.com.au/investor-centre/investor-welcome.

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung St George Mining vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu

Für Fragen bitte Nachricht an ereuter@dr-reuter.eu

Über Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations ist eine Investor Relations Agentur / Investor Relations Agency mit der folgenden Servicepalette: Small Cap Investor Relations, Retail Investor Relations, Privataktionäre, Institutional Investor Relations, Institutionelles Investor Relations, Finanz- Public Relations, ESG-Services, Roadshows, Investor Access, Kapitalmarkt-Compliance, Equity Research.

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=DE0000000014

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.