Merz: Deutschland muss eigene Stahlindustrie haben

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz hat sich zum Erhalt der deutschen Stahlindustrie bekannt und will einen Stahlgipfel prüfen. "Ich möchte Deutschland nicht abhängig sehen von Stahlimporten aus anderen Ländern, gleich wo diese Länder sein mögen - ob in Europa, in Amerika oder in China", sagte der CDU-Vorsitzende in der Regierungsbefragung des Bundestags. "Deutschland muss eine eigene Stahlindustrie haben."

Er stehe im engen Dialog mit den Stahlunternehmen und habe erst gestern lange mit dem IG-Metall-Hauptvorstand gesprochen, sagte Merz. Dabei sei ihm nochmals vorgeschlagen worden, zu einem Stahlgipfel einzuladen. "Ich habe von meiner Seite aus zugesagt, dieses sehr wohlwollend zu prüfen. Bei einem solchen Gipfel muss allerdings auch ein Ergebnis herauskommen." Wenn ein Ergebnis möglich sei, werde er zu einem solchen Gipfel einladen./sk/DP/jha