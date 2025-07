Original-Research: medondo holding AG (von Sphene Capital GmbH): Buy

^ Original-Research: medondo holding AG - von Sphene Capital GmbH 14.07.2025 / 12:27 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Sphene Capital GmbH zu medondo holding AG Unternehmen: medondo holding AG ISIN: DE0008131350 Anlass der Studie: Update Report Empfehlung: Buy seit: 14.07.2025 Kursziel: EUR 2,10 (bislang EUR 1,70) Kursziel auf Sicht von: 36 Monate Letzte Ratingänderung: - Analyst: Peter Hasler Nach Entschuldung in die geplante Produktoffensive Nach der vorzeitigen Wandlung der der beiden ausstehenden Wandelanleihen und einer nahezu kompletten Entschuldung des Unternehmens steht medondo nun vor einer Produktoffensive. In einem ersten, strategisch nach unserer Einschätzung bedeutsamen Schritt, hat medondo angekündigt, die integrierte Softwarelösung für digitales Praxismanagement - den medondo manager - um einen Online-Bezahl- und Factoring-Baustein zu erweitern. Dieses Modul wird nach unserer Einschätzung sowohl die Effizienz medizinischer Einrichtungen steigern als auch die Wettbewerbsposition von medondo im Markt für ärztliche Praxissoftware stärken. Durch die Kombination aus IT, Abrechnung und Forderungsmanagement soll ein integriertes digitales Ökosystem etabliert werden, das über klassische Verwaltungssoftwarelösungen hinausgeht und den Anwendern finanzielle und operative Mehrwerte bietet, die von anderen Marktanbietern bisher nicht angeboten werden. Wir werten diese strategische Marktinitiative als überzeugenden Schritt und heben unser DCF-basiertes Kursziel auf EUR 2,10 von EUR 1,70 (Base-Case-Szenario) je Aktie an; damit bestätigen wir auch unser Buy-Rating für die Aktien der medondo Holding AG. In einer Szenarioanalyse haben wir die Sensitivitäten des Unternehmenswertes bezüglich der beiden Input-Variablen Umsatzwachstumsrate und Marge während der Phase des Terminal Value getestet und ermitteln Werte des Eigenkapitals in einer Bandbreite zwischen EUR 1,90 (Worst-Case-Szenario) und EUR 2,30 (Best-Case-Szenario) je Aktie. Angaben zufolge wird medondo ihre integrierte Softwarelösung für digitales Praxismanagement - den medondo manager - um einen Online-Bezahl- und Factoring-Baustein erweitern. Dieses Modul adressiert gezielt den administrativen und finanziellen Aufwand im Umgang mit offenen Forderungen aus Privatleistungen, Individualgesundheitsleistungen (IGeL) und Selbstzahlerabrechnungen. Der Baustein ermöglicht es Arztpraxen, ausstehende Rechnungsbeträge unmittelbar nach deren Ausstellung an einen externen Factor zu verkaufen und dadurch die zugrundeliegenden Forderungen sofort zu refinanzieren. Das zugrunde liegende Modell basiert auf dem sogenannten echten Factoring, bei dem das Delkredererisiko vollständig vom Factoring-Dienstleister übernommen wird. Dadurch werden Praxen nicht nur von operativen Tätigkeiten wie Rechnungsstellung, Mahnwesen und Inkasso befreit, sondern auch gegen Zahlungsausfälle abgesichert. Ein weiterer zentraler Vorteil besteht in der sofortigen Liquiditätsgenerierung, da der Großteil der Rechnungsbeträge - üblicherweise zwischen 70 und 95% - bereits innerhalb weniger Tage nach Rechnungsstellung ausgezahlt wird. Für Praxen verbessert sich die finanzielle Planbarkeit, insbesondere in der Gründungsphase sowie bei einem überdurchschnittlich hohen Anteil an privat liquidierten Leistungen. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=f93260259133b29a7390e36a57cb5a69 Kontakt für Rückfragen: Peter Thilo Hasler, CEFA +49 (89) 74443558/ +49 (152) 31764553 peter-thilo.hasler@sphene-capital.de --------------------------------------------------------------------------- Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter https://eqs-news.com --------------------------------------------------------------------------- 2169338 14.07.2025 CET/CEST °