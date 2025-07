Trump: Verkaufen Patriot-Systeme für Ukraine an EU

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump will Patriot-Waffensysteme nach eigenen Angaben an die Europäische Union verkaufen, damit diese an die Ukraine geliefert werden können. Vor Journalisten in den USA sagte er: "Für uns wird das ein Geschäft sein, und wir werden ihnen Patriots senden, die sie dringend brauchen."/rin/DP/zb