IRW-News: ACG Metals Limited: ACG Metals Limited - Update zum Geschäftsbetrieb und der Kapitalstruktur für das 1. Halbjahr 2025

- Sicherheitsbilanz, Anhebung der Produktionsprognose, Expansionsfortschritt und Meilensteine der Anleihe

15. Juli 2025 / IRW-Press / ACG Metals Limited (LSE:ACG) freut sich, ein Update zum Geschäftsbetrieb und der Kapitalstruktur im 1. Halbjahr 2025 (H1 2025) bereitzustellen.

Chairman und CEO Artem Volynets und CFO Patrick Henze werden am 22. Juli 2025 um 13:00 BST eine Live-Präsentation über Investor Meet Company halten. Um daran teilzunehmen, können sich Investoren über diesen Link anmelden: https://www.investormeetcompany.com/acg-metals-limited/register-investor.

Überblick über das 1. Halbjahr 2025

- Die Produktionsprognose für das Geschäftsjahr 2025 wurde von 30.000 bis 33.000 Unzen (oz) auf 36.000 bis 38.000 Unzen AuÄq angehoben, was auf starke betriebliche Verbesserungen, einschließlich höherer Gold- und Silbergewinnungsraten, zurückzuführen ist.

- Robuste Sicherheit und betriebliche Integrität mit einem neuen erweiterten Rekord von 817 Tagen ohne Unfälle mit Ausfallzeit (Lost Time Injury/LTI) per Ende Juni 2025.

- Die starke betriebliche Leistung der Mine Gediktepe konnte im Vergleich zum 1. Halbjahr 2024 beibehalten werden, wobei ein Anstieg der Goldäquivalentproduktion um 3 % erzielt wurde; außerdem wurden 23.000 Unzen Goldäquivalent verkauft.

- Durch Kostendisziplin konnten die nachhaltigen Gesamtkosten (AISC) um 13 % auf 1.060 $/oz gegenüber 1.218 $/oz im 1. Halbjahr 2024 gesenkt werden.

- Der realisierte Goldpreis betrug im 1. Halbjahr 2025 2.950 $/oz, ein Plus von 37 % gegenüber dem 1. Halbjahr 2024.

- Zahlung der ersten planmäßigen Couponzahlung in Bezug auf die im Jahr 2029 fällige vorrangig besicherte Anleihe in Höhe von 200.000.000 USD (die Anleihen) am 13. Juli und vollständige Rückzahlung der ausstehenden Sponsorendarlehen, was einen wichtigen Meilenstein bei der Stärkung der Kapitalmarktleistung der Gruppe darstellt.

- Das Gediktepe Sulphide Expansion Project schreitet weiterhin planmäßig und im Rahmen des Budgets voran: 48% der technischen Planung und Entwurfsarbeiten, 36% der Beschaffungslieferungen und 15% der Bauarbeiten wurden abgeschlossen. Die Erdarbeiten sind abgeschlossen und die Bauarbeiten haben begonnen.

Artem Volynets, Chairman und CEO von ACG, sagt dazu:

Unsere Fähigkeit, im 1. Halbjahr 2025 eine beständige Produktion und eine deutliche Steigerung der Gewinnungsraten zu erzielen, verdeutlicht die Stärke unseres Teams und die kontinuierliche Schwerpunktlegung auf betriebliche Verbesserungen.

Wir haben im 1. Halbjahr 2025 eine starke Dynamik aufgebaut, robuste Betriebsergebnisse erzielt, unsere führende Sicherheitsbilanz beibehalten und das Gediktepe Sulphide Expansion Project im Zeit- und Kostenrahmen vorangetrieben. Die Anhebung der Produktionsprognose für das Jahr um etwa 17 % ist ein Beleg für das Engagement und die hervorragenden Leistungen unseres Teams.

Ich freue mich auch, Peter Carter, unseren neu ernannten Chief Operating Officer, willkommen zu heißen, dessen umfassende Branchenerfahrung unseren Übergang zu einem langlebigen, kostengünstigen Kupfer-Gold-Produzenten weiter unterstützen wird.

Wichtigste Betriebsergebnisse des 1. Halbjahrs 2025

- Robuste Sicherheit und betriebliche Integrität mit einem neuen erweiterten Rekord von 817 LTI-freien Tagen per Ende Juni 2025.

- Beständige Produktion im 1. Halbjahr 2025 durch die schnellere Nutzung der vorhandenen Lagerbestände und eine angepasste Reagenzienmischung, früher als im Betriebsplan des Unternehmens vorgesehen.

- Die Beseitigung von Haldenmaterial zur Freisetzung von Oxiderz für die Verarbeitung mittels Haufenlaugung schreitet voran, um die Anlage in der zweiten Jahreshälfte zu beschicken.

- Die Vorabtragungsarbeiten bei der Sulfidgrube erfolgten im 1. Halbjahr, um die Sulfidanlage auf den Beginn der Inbetriebnahme im ersten Quartal 2026 vorzubereiten.

- Gediktepe produzierte 18.208 Unzen Gold und 373.697 Unzen Silber, was einer Produktion von 22.263 Unzen Goldäquivalent im 1. Halbjahr 2025 entspricht. Im 1. Halbjahr 2025 konnten 23.021 Unzen Goldäquivalent verkauft werden.

- Im 1. Halbjahr 2025 lagen die durchschnittlich realisierten Preise für Gold bei 2.950 $/oz (einschließlich der Auswirkungen von Absicherungen) bzw. für Silber bei 32 $/oz; dies entspricht einer Steigerung von 37 % bzw. 27 % gegenüber dem 1. Halbjahr 2024.

- Die Kosten im 1. Halbjahr lagen mit 336 $ pro Unze im Plan, was einem Rückgang von 49 % entspricht, wobei die nachhaltigen Gesamtkosten (AISC) von 1.060 $ pro Unze einen Rückgang von 13 % im Vergleich zum 1. Halbjahr 2024 bedeuten - beide Kennzahlen liegen nach wie vor unter dem Budget.

Zusammenfassung der Betriebsergebnisse des 1. Halbjahrs 2025

HJ1/2025 gegenüber HJ1/2024

Au-Gehalt t 4.343 -99 % Abbau

Ag-Gehalt g/t 0,14 -91 %

g/t 113 103 %

Verarbeitetes Erz, gesamt

Au-Gehalt t 7.432 -97 % Verarbeitung

Ag-Gehalt g/t 0,80 -57 %

g/t 141 154 %

Au

Ag oz 18.208 -2 % Produktion

AuÄq oz 373.697 38 %

oz 22.263 3 %

Au

Ag oz 19.162 -11 % Vertrieb

AuÄq oz 356.263 32 %

oz 23.021 -7 %

Au

Ag $/oz 2.950 37 % Realisierter Preis

$/oz 32 27 %

C1-Cash-Kosten (produziert)

AISC (verkauft) $/oz 366 -49 % Kosten

Au-Gehalt $/oz 1.060 -13 %

Das Sulphide Expansion Project schreitet zügig voran

- Das Gediktepe Copper Sulphide Expansion Project macht weiterhin Fortschritte im Rahmen des Plans und des Budgets. Am Standort und beim Bau wurden wichtige Meilensteine erreicht, unter anderem wurden die Erdarbeiten für die Bereiche der Auftragnehmer abgeschlossen und der Bau der Heizzentrale für das GAP Blue Collar-Camp eingeleitet.

- Alle Teile mit langer Vorlaufzeit, einschließlich der Flotations- und Eindickertanks, wurden bestellt und die entsprechenden Vorauszahlungen geleistet.

- Die Großaufträge für den Rohbau, die Mechanik, die Elektrik und die Verlegung von Stromleitungen wurden erteilt, wobei bislang 2.100 m3 Beton gegossen wurden.

- Die Aushubarbeiten am Anlagenstandort kommen gut voran; 74 % der Erdarbeiten am Anlagenstandort sind abgeschlossen.

- Zum 30. Juni 2025 liegt das Projekt weiterhin gut im Zeitplan, wobei 48 % der technischen Planungs- und Entwurfsarbeiten, 36 % der Beschaffung und 15 % der Bauarbeiten abgeschlossen sind.

- Das Sulphide Expansion Project liegt weiterhin im Zeitplan für eine Inbetriebnahme im 1. Quartal 2026, was den Übergang von Gediktepe zu einem langlebigen, kostengünstigen Kupferproduzenten hervorhebt.

- In der zweiten Hälfte des Jahres 2025 werden die wichtigsten Bauarbeiten und die Installation von Ausrüstung verstärkt, darunter wichtige Infrastruktur- und Versorgungseinrichtungen wie Fertighäuser, elektrische Systeme und die Prozesswasseraufbereitungsanlagen.

Aktueller Stand der Anleihe

Das Unternehmen begab die Anleihen im Januar 2025 und hat seither vier Mal Mittel aus dem Treuhandkonto, auf dem die Anleiheerlöse verwahrt werden (in Gesamthöhe von 108 Millionen $), in Anspruch genommen, um die von Traxys Europe und Argentem Creek Partners gewährten Kreditfazilität zur Finanzierung des Erwerbs der Mine Gediktepe und des Sulphide Expansion Project zu tilgen.

Die Anleihe wurde im Juni 2025 erfolgreich an der Nordic ABM notiert (ISIN: NO0013414565), wodurch die entsprechenden Anforderungen der Anleihebedingungen erfüllt und die Sekundärmarktliquidität für die Anleger verbessert wurden. Die Börsennotierung der Anleihe trägt dem kontinuierlichen Engagement des Unternehmens für Transparenz gegenüber Anlegern und einer soliden Unternehmensführung Rechnung.

ACG hat die erste planmäßige Couponzahlung für die Anleihe am 13. Juli 2025 geleistet und erfüllt auch seine anderen Verpflichtungen gemäß den Anleihedokumenten.

Aktuelle Kapitalstruktur

Zum 30. Juni 2025 waren auch die dem Unternehmen vor der Übernahme von Gediktepe gewährten Sponsorendarlehen vor der geplanten Fälligkeit im Oktober 2025 vollständig getilgt.

Die Nettoverschuldung von ACG belief sich am 13. Juli 2025 auf 66 Millionen $, der Kassenbestand auf 133 Millionen $.

Umsetzung der Goldabsicherungsstrategie

Die strukturierte Collar-Absicherungsstrategie von ACG wirkte sich nicht wesentlich auf die realisierten Preise aus, bot aber weiterhin einen wirksamen Schutz gegen Abwärtsbewegungen und erhielt zugleich die Exposition gegenüber einer Aufwärtsentwicklung des Goldpreises.

- ENDE -

Insider-Informationen

Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen werden vom Unternehmen als Insider-Informationen gemäß der Marktmissbrauchsverordnung (EU) Nr. 596/2014 (die aufgrund des European Union (Withdrawal) Act 2018 Teil des nationalen Rechts des Vereinigten Königreichs ist) erachtet. Mit der Veröffentlichung dieser Mitteilung über einen Regulatory Information Service gelten diese Informationen nun als allgemein bekannt.

Für die Veröffentlichung dieser Informationen im Namen des Unternehmens zeichnet Chairman & Chief Executive Officer Artem Volynets verantwortlich.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung kann bestimmte zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen (zusammenfassend zukunftsgerichtete Aussagen) enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen sind an der Verwendung von Begriffen und Ausdrücken wie glauben, anstreben, erwarten, abzielen auf, annehmen, prognostizieren, würden, könnten, ins Auge fassen, schätzen, beabsichtigen, können, planen, werden oder der Verneinung dieser Begriffe, Abwandlungen oder vergleichbaren Ausdrücken, einschließlich Verweisen auf Annahmen, erkennbar. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Mitteilung beruhen auf aktuellen Erwartungen und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Erfolge wesentlich von den Ergebnissen, Leistungen und Erfolgen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Faktoren können weiters dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen abweichen, wie sie in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf zahlreichen Annahmen bezüglich der gegenwärtigen und zukünftigen Geschäftsstrategien der Gruppe und des Umfelds, in dem sie tätig ist und in Zukunft tätig sein wird. Alle nachfolgenden mündlichen oder schriftlichen zukunftsgerichteten Aussagen, die dem Unternehmen oder Personen, die in seinem Namen handeln, zugeschrieben werden, werden in ihrer Gesamtheit ausdrücklich durch den oben genannten vorsorglichen Hinweis eingeschränkt. Alle zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich nur auf das Datum dieser Mitteilung. Sofern nicht durch geltendes Recht, behördliche Vorschriften, die UK Listing Rules und die Disclosure Guidance and Transparency Rules vorgeschrieben, beabsichtigt weder das Unternehmen noch eine andere Partei, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

Über das Unternehmen

ACG Metals ist ein Unternehmen mit der Vision, die Kupferbranche durch eine Reihe von Übernahmen mit einer erstklassigen ESG- und CO2-Bilanz zu konsolidieren.

Im September 2024 schloss ACG erfolgreich die Übernahme der Mine Gediktepe ab, die voraussichtlich ab 2026 mit der Produktion von Primärkupfer und -zink beginnen und im Dauerbetrieb eine Jahresproduktionsmenge von 20-25 Tsd. Tonnen Kupferäquivalent erreichen wird. Gediktepe produzierte im Jahr 2024 insgesamt 55 Tsd. Unzen AuÄq.

Das Team von ACG verfügt über umfangreiche M&A-Erfahrung, die in jahrzehntelanger Tätigkeit bei multinationalen Blue-Chip-Unternehmen in diesem Sektor zusammengetragen wurde. Das Team kann auf ein bedeutendes Netzwerk zurückgreifen und ist den ESG-Prinzipien sowie einer starken Unternehmensführung verpflichtet.

Nähere Informationen über ACG erhalten Sie unter www.acgmetals.com.

