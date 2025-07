Deutsche Bank wieder auf Erfolgskurs

Werbung. Ich sitze in meinem Frankfurter Büro und in Gedanken über die aktuellen Entwicklungen an den Kapitalmärkten schweift mein Blick aus dem Fenster. Letztes Jahr hat die Deka ihren alten Standort nach fast 20 Jahren verlassen und wir sind in ein neues Gebäude gezogen. Früher konnte ich von meinem Schreibtisch aus direkt auf die imposanten Zwillingstürme der Deutschen Bank-Zentrale schauen, die sich in unmittelbarer Nachbarschaft des Trianons befinden. Jetzt ist die Aussicht durch andere Hochhäuser verdeckt und die Deutsche Bank ist damit tatsächlich auch gedanklich etwas aus meinem Blickfeld verschwunden. Höchste Zeit also, sich das Unternehmen Deutsche Bank und ihre aktuellen Entwicklungen wieder etwas genauer anzuschauen. Wohin geht die Reise des gemessen an der Bilanzsumme größten heimischen Geldinstituts im Umfeld geopolitischer Spannungen, drohender Handels- und Zollkonflikte und nicht zuletzt wichtiger Zentralbankentscheidungen?

Auffällig finde ich zunächst die Einschätzung der Analysten für die Deutsche Bank-Aktie. In den vergangenen 6 Monaten gab es 46 Positiv-Bewertungen, keine einzige neutrale oder negative Einschätzung, wie die Auswertung der Börsen-Zeitung zeigt. Der Optimismus der Analysten für Deutschlands größte Privatbank hat diverse Gründe. In erster Linie ist es die Ertragsentwicklung, aber auch die Ausrichtung der Bank sowie die umfassende Restrukturierung spielen eine entscheidende Rolle. Aufgrund der positiven Geschäftsentwicklung und steigenden Rentabilität weisen Analysten auf die günstige Marktbewertung der Aktie hin. Sie sind überzeugt, dass die Strategie der Bank vom Markt unterschätzt wird.

Im ersten Quartal dieses Jahres stiegen der Überschuss und das Ergebnis deutlich. Vor Steuern erzielte die Bank in den ersten drei Monaten 2025 einen Gewinn vor Steuern in Höhe von 2,8 Milliarden Euro, was einem Plus von 39 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entspricht. Dabei legten alle vier Geschäftsbereiche bessere Zahlen im Vergleich zum Vorjahr vor: Das Investmentbanking lieferte einen Vorsteuergewinn von 1,5 Milliarden Euro (+22 Prozent) ab, die Unternehmensbank 632 Millionen Euro (+3 Prozent), die Privatkundenbank 490 Millionen Euro (+43 Prozent) und die Vermögensverwaltung 204 Millionen Euro (+67 Prozent). Konzernchef Christian Sewing wies darauf hin, dass durch das Ertragswachstum und geringere Kosten der höchste Quartalsgewinn seit 14 Jahren erreicht wurde. Für ihn ist dies der Beleg, dass die Strategie als „Globale Hausbank“ sehr gut funktioniert.

Bei den Kosten setzt die Bank weiter den Rotstift an. Ende Januar hatte Sewing ein neues Umbauprogramm angekündigt, das schlankere Hierarchien und den verstärkten Einsatz von Künstlicher Intelligenz vorsieht. Ziel ist, die Effizienz zu steigern und die Eigenkapitalrendite im laufenden Jahr auf mehr als 10 Prozent zu verbessern (2024: 4,7 Prozent). Im ersten Quartal ist dies gut gelungen: Die Eigenkapitalrendite lag bei 11,9 Prozent.

Trotz aller Zuversicht gibt es aber auch Unwägbarkeiten. Die Abhängigkeit vom Investmentbanking-Geschäft ist hoch, sinkende Zinsen können die Ertragskraft bremsen und ein weltweiter Konjunktureinbruch würde den Bankensektor belasten. Gefahren drohen unter anderem durch die von den Vereinigten Staaten geplanten Zollerhöhungen sowie durch die wachsenden geopolitischen Unsicherheiten. So war laut einer Analyse des Beratungsunternehmens BearingPoint die Zahl der Unternehmensinsolvenzen in Deutschland im vergangenen Jahr auf 21.812 gestiegen – der höchste Wert seit 2015. Firmenpleiten sind ein klassisches Geschäftsrisiko für Banken, in wirtschaftlich schwierigen Zeiten nehmen sie zu. Aus den Zahlen für das erste Quartal lässt sich ablesen, dass die Deutsche Bank die Risikovorsorge im Kreditgeschäft auf 471 Millionen Euro (Vorjahresquartal: 439 Millionen Euro) erhöht hat.

Auch Anlegende können eine solide Risikovorsorge wählen und gleichzeitig attraktive Zinschancen wahrnehmen: unser neues DekaBank Deutsche Bank Express-Zertifikat Memory mit Airbag ist eine Alternative zur Direktanlage in die Aktie und für Anlegende mit Renditefokus interessant, die mehr Sicherheit bevorzugen.

8,3 Prozent Zinsen pro Periode bei Behauptung der 75-Prozent-Barriere

Das DekaBank Deutsche Bank Express-Zertifikat Memory mit Airbag 10/2031 (WKN DK1F91) bietet die Möglichkeit von 8,3 Prozent Zinsen pro Periode sowie einer vorzeitigen Rückzahlung zum Festbetrag von 1.000 Euro. Vorzeitig wird das Zertifikat zurückgezahlt, wenn der Schlusskurs der Deutsche Bank-Aktie an einem der jährlichen Beobachtungstage (erste Beobachtungs- und auch Zinsperiode 14 Monate, danach jeweils 12 Monate) auf oder über der Tilgungsschwelle notiert. Die Tilgungsschwelle liegt am ersten Beobachtungstag im Oktober 2026 bei 100 Prozent des Startwerts und sinkt in den Folgejahren jeweils um fünf Prozentpunkte bis auf 80 Prozent des Startwerts im Jahr 2030. Startwert ist der Schlusskurs am Ende der Zeichnungsfrist, am 11.08.2025.

Während die Tilgungsschwelle entscheidend für den Zeitpunkt der Rückzahlung ist, bestimmt die Barriere von 75 Prozent des Startwerts über die Zinszahlung. Der erzielbare Zinsbetrag wird automatisch überwiesen, wenn die Aktie am jeweiligen Beobachtungstag auf oder oberhalb der Barriere schließt. Die Memory-Funktion ermöglicht zudem, dass ausgefallene Zinszahlungen an den folgenden Beobachtungsterminen nachgeholt werden können, wenn die Barriere dann behauptet wird. Kommt es zu keiner vorzeitigen Rückzahlung und wird die Barriere am finalen Bewertungstag (07.10.2031) nicht unterschritten, erfolgt im Oktober 2031 die Auszahlung des Festbetrags in Höhe von 1.000 Euro.

Anderenfalls drohen Verluste. Statt des Festbetrags wird Anlegenden in diesem Fall eine festgelegte Anzahl im Wert gesunkener Deutsche Bank-Aktien übertragen. Die Airbag-Funktion definiert die Anzahl der Aktien (Referenzanzahl), diese ergibt sich auf Grundlage des Basispreises, der wie die Barriere ebenfalls bei 75 Prozent des Startwerts liegt. Zudem ist wie bei jedem Zertifikat das Emittentenrisiko zu beachten, weil insbesondere im Falle einer Zahlungsunfähigkeit der DekaBank Verluste bis hin zum Totalverlust des investierten Festbetrags drohen würden.

Die Zeichnung läuft vom 21.07.2025 bis 11.08.2025 (10 Uhr), vorbehaltlich einer Verlängerung oder Verkürzung der Zeichnungsfrist. Der Emissionspreis beträgt 1.010 Euro, inkl. 1,00 % Ausgabeaufschlag.

Charlotte Neugebauer ist Leiterin Zertifikate & Produktvermarktung bei der DekaBank.