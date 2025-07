IRW-News: Outcrop Silver & Gold Corp.: Morena liefert sechste hochgradige Entdeckung im Rahmen des aktuellen Bohrprogramms bei Santa Ana

IRW-PRESS: Outcrop Silver & Gold Corp.: Morena liefert sechste hochgradige Entdeckung im Rahmen des aktuellen Bohrprogramms bei Santa Ana

22. Juli 2025 / IRW-Press / Outcrop Silver & Gold Corporation (TSXV:OCG, OTCQX:OCGSF, DE:MRG) (Outcrop Silver) freut sich, die Entdeckung eines neuen hochgradigen Erzfalls im Bereich des Erzgangs Morena auf seinem zu 100 % unternehmenseigenen hochgradigen Silberprojekt Santa Ana in Kolumbien bekannt zu geben. Dies ist nun bereits der sechste hochgradige Erzfall, der seit Aufnahme der aktuellen Bohrkampagne im April 2024 entdeckt wurde, was das Wachstumspotenzial von Santa Ana im Vorfeld der bevorstehenden aktualisierten Mineralressourcenschätzung bekräftigt.

Wichtigste Ergebnisse

- DH471 durchteufte 1,87 Meter mit 680 g/t Ag und 1,52 g/t Au (794 g/t AgÄq), einschließlich 0,55 Meter mit 1.877 g/t Ag und 4,26 g/t Au (2.197 g/t AgÄq) (Tabelle 1, Abbildung 2).

- DH467 durchteufte 2,29 Meter mit 233 g/t Ag und 0,37 g/t Au (261 g/t AgÄq), einschließlich 0,35 Meter mit 873 g/t Ag und 0,80 g/t Au (933 g/t AgÄq) (Tabelle 1).

- Mit der Entdeckung von sechs neuen mineralisierten Erzfällen seit April 2024 gewinnt Outcrop Silver weiter an Dynamik im Vorfeld einer bedeutenden Aktualisierung der Mineralressourcenschätzung. Morena ergänzt einen wachsenden Bestand an neuen mineralisierten Zonen, einschließlich jener bei Aguilar, Jimenez, Guadual, La Ye und Los Mangos, die alle im Hinblick auf eine Berücksichtigung in der bevorstehenden aktualisierten Mineralressourcenschätzung erprobt werden.

Die Entdeckung bei Morena ist auf eine systematische regionale Exploration zurückzuführen, in deren Mittelpunkt das Ziel La Ye stand (siehe Pressemeldung vom 4. September 2024). Geochemische Bodenuntersuchungen und anschließende Schürfgrabungen Ende 2024 ließen einen vielversprechenden Strukturkorridor erkennen (Abbildung 1). Erste Probenahmen lieferten Analyseergebnisse von bis zu 795 g/t Ag und 5,88 g/t Au (Tabelle 2), wobei die Schürfgrabungen das Vorkommen des Erzgangs Morena auf 400 Metern entlang des Streichens bestätigten.

Der Erzgang Morena streicht mit 220 bis 230°, ist zwischen 45° und 75° geneigt und lagert in grünem Schiefergestein (Abbildung 1). Die Bohrkampagne bei Morena umfasste 2.905 Bohrmeter. Im Zuge dieser Bemühungen konnte die Mineralisierung auf etwa 400 Metern entlang des Streichens und fast 300 Metern in Einfallrichtung bestätigt werden (Abbildung 2).

Wir freuen uns bestätigen zu können, dass wir mit der Entdeckung bei Morena nun bereits den sechsten neuen hochgradigen Erzfall bei Santa Ana seit der Veröffentlichung der Mineralressource auffindig gemacht haben, so Guillermo Hernandez, Vice President of Exploration. Diese Entdeckung ist das Ergebnis disziplinierter Explorationsarbeit: Wir folgten geochemischen Anomalien, wandten starke geologische Modelle an und bestätigten unsere Interpretationen anhand von Bohrungen. Das Potenzial bei Morena bestärkt uns in unserer Wachstumsstrategie und verdeutlicht das Ausmaß der Möglichkeiten, die es auf dem gesamten Projekt Santa Ana noch wahrzunehmen gilt.

Ziel Bohrloch-Nr. von bis Abschnitt geschätzte Ag Au AgÄq1

(m) (m) (m) wahre g/t g/t g/t

Mächtigkeit

(m)

Morena DH467 227,95 230,24 2,29 1,49 233 0,37 261

einschließlich 227,95 228,30 0,35 0,23 873 0,80 933

DH471 274,63 276,50 1,87 0,97 680 1,52 794

einschließlich 275,63 276,18 0,55 0,29 1.877 4,26 2.197

DH477 361,31 364,36 3,05 1,33 96 0,19 110

einschließlich 361,31 361,90 0,59 0,26 394 0,62 441

DH479 340,45 341,61 1,16 0,58 171 0,39 200

einschließlich 340,85 341,26 0,41 0,21 461 0,25 480

Tabelle 1. In dieser Pressemitteilung gemeldete Analyseergebnisse der Bohrlöcher.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/80440/OutcropSilver_220725_DEPRcom.001.jpeg

Abbildung 1. Die Draufsicht des Erzgangziels Morena zeigt die in dieser Pressemitteilung gemeldeten Bohrlöcher (Tabelle 1), Erkundungsgräben und an der Oberfläche entnommene Erkundungsproben (Tabelle 2). Die Koordinaten entsprechen dem UTM-System, Zone 18N und Ausrichtung WGS84. Die Bohrlöcher DH415, DH417, DH465, DH468, DH470, DH473 und DH475 durchteuften Quarzgänge auf verschiedenen Längen im Erzgang Morena, die keine bedeutenden Ergebnisse lieferten. Kein bedeutendes Ergebnis bedeutet, dass ein Abschnitt einen Wert von weniger als 200 g/t AgÄq1 aufweist.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/80440/OutcropSilver_220725_DEPRcom.002.png

Abbildung 2. Geologischer Querschnitt mit dem Erzgangsystem Morena. Die Mächtigkeit des Abschnitts beträgt 60 Meter. Bohrloch DH468 durchteufte einen Quarzgang auf 0,30 m, der keine bedeutenden Ergebnisse lieferte. Kein bedeutendes Ergebnis bedeutet, dass ein Abschnitt einen Wert von weniger als 200 g/t AgÄq1 aufweist.

Probe Easting Northing Höhe Probentyp Ag Au AgÄq1 Veröffentlichungsdatum

(m) (m) (m) g/t g/t g/t

16009 504702.0 561322.0 789,54 Splitter 126. April 2023

795 5,88 .237

16556 504708.2 561322.0 790,26 Splitter 4. September 2024

652 2,16 814

16010 504754.0 561355.4 824,29 Splitter 4. September 2024

390 2,03 542

Tabelle 2. Ergebnisse von Oberflächen-Splitterproben im Erzgangziel Morena aus dem regionalen Explorationsprogramm, die bereits gemeldet wurden und auf die in Abbildung 1 Bezug genommen wird (siehe Pressemitteilung vom 4. September 2024). Stich- und Splitterproben sind naturgemäß selektiv, und die Analyseergebnisse entsprechen nicht unbedingt der tatsächlichen zugrunde liegende Mineralisierung. Die Koordinaten entsprechen dem UTM-System, Zone 18N und Ausrichtung WGS84.

Bohrloch-Nr. Bohrlochbezeichnung Easting Northing Höhe Tiefe Azimut Neigung

(m) (m) (m) (m) (°) (°)

DH415 SAMOR24DH415 504666.068 561489.415 893,37 240,18 145 -53

DH417 SAMOR24DH417 504666.257 561489.118 893,38 223,90 145 -66

DH465 SAMOR25DH465 504666.010 561468.966 885,75 204,82 163 -50

DH467 SAMOR25DH467 504666.917 561470.608 885,58 247,19 83 -66

DH468 SAMOR25DH468 504666.612 561469.775 885,94 216,10 115 -79

DH470 SAMOR25DH470 504666.612 561469.775 886,53 255,11 115 -79

DH471 SAMOR25DH471 504666.820 561471.330 885,84 304,49 63 -72

DH473 SAMOR25DH473 504851.655 561564.680 948,92 150,26 120 -65

DH475 SAMOR25DH475 504787.913 561619.995 959,17 304,80 142 -75

DH477 SAMOR25DH477 504786.834 561619.594 959,26 400,20 185 -75

DH479 SAMOR25DH479 504786.872 561621.099 959,48 358,44 142 -83

TR151 Erkundungsgraben 504716.000 561339.000 822,00 22,00 135 0

TR152 Erkundungsgraben 505000.510 561560.830 931,00 23,00 310 0

TR135 Erkundungsgraben 504754.610 561363.320 823,48 13,50 130 0

TR139 Erkundungsgraben 504985.090 561481.420 924,22 65,00 295 0

Tabelle 3. Bohrstandort- und Messdaten der in dieser Meldung erfassten und auf die hierin Bezug genommenen Bohrlöcher und Erkundungsgräben. Alle Koordinaten entsprechen dem UTM-System, Zone 18N und Ausrichtung WGS84.

ATM-Programm

Im Anschluss an ein At-the-Market-Emissionsangebot von Stammaktien, das gemäß einem Prospektnachtrag vom 6. September 2023 erfolgte, begab das Unternehmen in Quartal zum 30. Juni 2025 ein Paket von 600.000 Stammaktien an einen strategischen Anleger und erzielte damit einen Bruttoerlös von 120.000 $. An Research Capital Corporation wurden Gebühren in Höhe von 2,5 % des Bruttoerlöses aus dem At-the-Market-Emissionsangebot gezahlt, nämlich 3.000 $.

1 Silberäquivalent

Die für die Äquivalenzberechnungen verwendeten Metallpreise betrugen 1.800 US$/oz für Gold und 25 US$/oz für Silber. Die metallurgische Ausbeute beträgt auf Grundlage der metallurgischen Untersuchungen von Outcrop Silver 97 % für Gold und 93 % für Silber (siehe Pressemeldung vom 23. August 2023).Die Äquivalenzformel lautet wie folgt:

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/80440/OutcropSilver_220725_DEPRcom.003.png

QA/QC

Outcrop Silver wendete seine Standardprotokolle für Probenahmen und Untersuchungen bei Explorationsaktivitäten an. Der Bohrkerndurchmesser ist eine Mischung aus HTW und NTW, abhängig von der Tiefe der Bohrung. Die Diamantkernbohrkästen wurden fotografiert, die Bohrkerne wurden gesägt, beprobt und gekennzeichnet. Die Proben wurden in Beutel gefüllt, gekennzeichnet und für den Transport per Lkw von Santa Anas Kernprotokollierungseinrichtungen in Falan (Kolumbien) zur zertifizierten Probenaufbereitungsanlage von Actlabs in Medellín (Kolumbien) verpackt. ActLabs ist ein akkreditiertes Labor, das unabhängig vom Unternehmen ist. Der HQ-NTW-Kern wird in zwei Hälften gesägt. Eine Hälfte wird zur Analyse versandt. Die an Actlabs gelieferten Proben wurden in Medellin mittels Atomabsorptionsverfahren auf Au, Ag, Pb und Zn mit den Methoden 1A2Au, 1A3Au, Multi-Elemente AR (Ag Cu Pb Zn) und Code 8 analysiert. Anschließend werden die Proben an Actlabs Canada in Ancaster (Ontario) zur ICP-Multielementanalyse mit Code 1E3 geschickt. In Übereinstimmung mit den bewährten QA/QC-Verfahren werden Blindproben, Duplikate und zertifizierte Referenzmaterialien mit einer Rate von etwa drei Kontrollproben alle zwanzig Proben in den Probenstrom eingefügt, um die Laborleistung zu überwachen. Ein Vergleich der Kontrollproben und ihrer Standardabweichungen zeigt eine akzeptable Genauigkeit der Analysen und keine nachweisbare Kontamination. Es wurden keine wesentlichen QA/QC-Probleme in Bezug auf die Probenahme, die Sicherheit und die Analyse festgestellt. Bei Überschreitungen der Grenzwerte werden die Proben mittels einer Standard-Brandprobe auf Gold und Silber analysiert, wobei eine 30-Gramm-Probe mit anschließendem gravimetrischem Verfahren analysiert wird. Die Multi-Element-Geochemie wurde mittels ICP-MS bestimmt, wobei ein Aufschluss in Königswasser oder in vier Säuren verwendet wurde. Die Abfälle aus der Zerkleinerung, die Gesteinspulver und der verbleibende Kern werden in einer gesicherten Einrichtung in Santa Ana für zukünftige Untersuchungen aufbewahrt.

Qualifizierter Sachverständiger

Die Fachinformationen in dieser Pressmeldung wurden von Herrn Guillermo Hernandez, CPG-AIPG, Vice-President Exploration bei Outcrop Silver, geprüft und genehmigt. Herr Hernandez ist ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 für das Unternehmen.

Über Santa Ana

Das zu 100 % unternehmenseigene Projekt Santa Ana erstreckt sich über 27.000 Hektar innerhalb des Distrikts Mariquita, der durch Titel und Anträge als der größte und hochgradigste primäre Silberdistrikt in Kolumbien anerkannt ist und dessen Bergbauaufzeichnungen bis ins Jahr 1585 zurückreichen.

Die erste Ressourcenschätzung von Santa Ana, die in dem von AMC Mining Consultants erstellten technischen Bericht gemäß NI 43-101 mit dem Titel Santa Ana Property Mineral Resource Estimate (Mineralressourcenschätzung für das Konzessionsgebiet Santa Ana) vom 8. Juni 2023 detailliert beschrieben wird, weist eine geschätzte angedeutete Ressource im Umfang von 1.226.000 Tonnen, was bei einem Gehalt von 614 Gramm pro Tonne 24,2 Millionen Unzen Silberäquivalent1 entspricht, und eine vermutete Ressource im Umfang von 966.000 Tonnen, was bei einem Gehalt von 435 Gramm pro Tonne 13,5 Millionen Unzen Silberäquivalent1 entspricht, aus. Die identifizierten Ressourcen erstrecken sich über sieben große Gangsysteme, die mehrere parallele Gänge und Erzfälle umfassen: Santa Ana (San Antonio, Roberto Tovar, San Juan); La Porfia (La Ivana); El Dorado (El Dorado, La Abeja); Paraiso (Megapozo); Las Maras; Los Naranjos und La Isabela.

Die Bohrkampagne zielt darauf ab, die bekannte Mineralisierung zu erweitern und neue Gebiete mit hohem Potenzial entlang des genehmigten Abschnitts des umfangreichen, 30 Kilometer langen mineralisierten Trends des Projekts zu erproben. Die diesjährige Explorationsstrategie zielt darauf ab, einen klaren Weg für eine wesentliche Ressourcenerweiterung aufzuzeigen. Diese Bemühungen unterstreichen die Skalierbarkeit von Santa Ana und sein Potenzial für ein beträchtliches Ressourcenwachstum, wodurch das Projekt in die Lage versetzt wird, sich zu einer hochgradigen, wirtschaftlich rentablen und umweltfreundlichen Silbermine zu entwickeln.

Über Outcrop Silver

Outcrop Silver ist ein führendes Explorations- und Erschließungsunternehmen, das sich auf die Weiterentwicklung seines hochgradigen Vorzeigeprojekts Santa Ana in Kolumbien konzentriert. Es verfügt über ein diszipliniertes und erfahrenes Team von Fachleuten mit jahrzehntelanger Erfahrung in dieser Region. Outcrop Silver ist bestrebt, die aktuellen Mineralressourcen durch strategische Explorationsinitiativen zu erweitern.

Im Mittelpunkt unserer Tätigkeit steht die Verpflichtung zu verantwortungsvollen Bergbaupraktiken und zum Engagement in den Gemeinden, was unseren Ansatz der nachhaltigen Erschließung unterstreicht. Dank unserer Expertise in der Bewältigung komplexer geologischer und marktbezogener Bedingungen sind wir in der Lage, Chancen zur Steigerung des Shareholder-Values zu identifizieren und zu nutzen. Mit einem tiefen Verständnis der kolumbianischen Bergbaulandschaft und einer nachweislichen Erfolgsbilanz bei der Exploration ist Outcrop Silver bestrebt, das Projekt Santa Ana zu einem bedeutenden Silberproduzenten auszubauen, der einen positiven Beitrag zur lokalen Wirtschaft leistet und neue Maßstäbe in der Bergbauindustrie setzt.

FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS

Ian Harris

Chief Executive Officer

+1 604 638 2545

harris@outcropsilver.com

www.outcropsilver.com

Kathy Li

Vice President of Investor Relations

+1 778 783 2818

li@outcropsilver.com

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Bestimmte Informationen in dieser Pressemitteilung stellen zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze dar. Im Allgemeinen können zukunftsgerichtete Informationen durch die Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie potenziell, wir glauben oder Variationen solcher Wörter und Ausdrücke oder durch Aussagen, wonach bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten werden, identifiziert werden. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Meinungen und Schätzungen des Managements zum Zeitpunkt der Abgabe solcher Aussagen und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse, das Aktivitätsniveau, die Leistung oder die Erfolge von Outcrop Silver wesentlich von denen unterscheiden, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Dazu gehören unter anderem der Erhalt aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen; Kapitalausgaben und andere Kosten; Finanzierungs- und zusätzliche Kapitalanforderungen; der Abschluss von Due-Diligence-Prüfungen; die allgemeine Wirtschafts-, Markt- und Geschäftslage; neue Gesetze; Ungewissheiten, die sich aus möglichen Verzögerungen oder Änderungen von Plänen ergeben; politische Ungewissheiten und die Lage der Wertpapiermärkte im Allgemeinen. Obwohl sich das Management von Outcrop Silver bemüht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen können, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen unterscheiden, die in zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen enthalten sind, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen können, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als wahrheitsgemäß herausstellen. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können unter Umständen wesentlich von solchen Aussagen abweichen. Die Leser werden daher darauf hingewiesen, dass zukunftsgerichtete Aussagen bzw. zukunftsgerichtete Informationen nicht verlässlich sind. Outcrop Silver hat nicht die Absicht, zukunftsgerichtete Aussagen oder zukunftsgerichtete Informationen, auf die hier Bezug genommen wird, zu aktualisieren.

