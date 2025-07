Deutsche Bank: Heimlicher Gewinner der „Made for Germany“-Milliarden!

Die Initiative „Made for Germany“ soll mit über 630 Mrd. Euro an zugesagten Investitionen die deutsche Wirtschaft wieder auf Wachstumskurs bringen und die Wettbewerbsfähigkeit stärken. Davon könnte die Deutsche Bank stark profitieren, da steigende Investitionen, mehr Kreditnachfrage und zusätzliche Finanzierungsmöglichkeiten für Unternehmen ihr Geschäft beleben. CEO Sewing setzt zudem auf neue Finanzierungsmodelle wie öffentlich-private Partnerschaften und Kapitalmarktreformen, die weiteres Wachstumspotenzial für die Bank eröffnen. Trotz der positiven Perspektiven bleibt die Aktie der Deutschen Bank mit einem KGV von 8 und über 4 % Dividendenrendite derzeit attraktiv bewertet.

Initiative „Made für Germany“ könnte Investitionen in Höhe von mehreren hundert Milliarden Euro auslösen!

Die deutsche Wirtschaft kam in den letzten drei Jahren nicht in Fahrt. Das soll sich mit mehr Fokus auf Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit, weniger Bürokratie und niedrigeren Energiekosten ändern, denn neben den zwei Sondervermögen des Bundes planen auch die Unternehmen, dem Wirtschaftsstandort neue Impulse zu geben. Die Initiative „Made for Germany“ stellt Investitionen in Deutschland über mehrere hundert Milliarden Euro in Aussicht. Bis zum Montag, den 21.07.2025, sollen sich schon 61 Unternehmen angeschlossen haben. Die Investitionszusagen über drei Jahre lägen bei mehr als 630 Mrd. Euro. Diese umfassen Sachanlagen, F&E sowie internationale Investitionen, wobei ein dreistelliger Betrag auf Neuinvestitionen entfallen soll. „Deutschland braucht ein neues Betriebssystem – ausgerichtet auf Wachstum, Technologie und Wettbewerbsfähigkeit. Die Zeit dafür ist jetzt“, so der Siemens-Chef.