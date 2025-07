ANALYSE-FLASH: RBC belässt Glencore auf 'Outperform' - Ziel 350 Pence

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Glencore nach Produktionskennziffern auf "Outperform" mit einem Kursziel von 350 Pence belassen. Der Rohstoffhändler und Bergbaukonzern habe überzeugende Argumente für eine Steigerung der zukünftigen Gewinne vorgebracht, aber das erste Halbjahr sei wohl schwach verlaufen, schrieb Ben Davis in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Glencore sei mit der Produktion und den Preisen größtenteils hinter dem Konsens und auch seinen Schätzungen zurückgeblieben./rob/ck/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2025 / 02:56 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2025 / 02:56 / EDT

