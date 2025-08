Aktien Europa Schluss: Schwacher US-Arbeitsmarkt erhöht Kursdruck

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europas Aktienmärkte sind am Freitag stark unter Druck geraten. Im frühen Handel belasteten die fortdauernden Unwägbarkeiten der US-Zollpolitik die Märkte. Am frühen Nachmittag nahm der Druck auf die Börsen noch zu, nachdem überraschend schwache Daten vom Arbeitsmarkt in den USA veröffentlicht worden waren.

Der EuroStoxx 50 ging mit einem Abschlag von 2,90 Prozent auf 5.165,60 Punkte in das Wochenende. Mit einem Minus von 3,5 Prozent war es die schwächste Börsenwoche des Index seit Anfang April.

Außerhalb des Euroraums hielt sich der britische FTSE 100 mit minus 0,7 Prozent auf 9.068,58 Punkte deutlich besser als die Handelsplätze der Eurozone. In der Schweiz fand wegen eines Feiertags kein Handel statt./bek/zb