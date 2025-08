IRW-News: Canada Nickel Company Inc.: Canada Nickel legt den ESG-Bericht 2024 vor

IRW-PRESS: Canada Nickel Company Inc.: Canada Nickel legt den ESG-Bericht 2024 vor

TORONTO, 5. August 2025 - Canada Nickel Company Inc. (Canada Nickel oder das Unternehmen) - https://www.commodity-tv.com/play/analysis-of-the-nickel-market-and-why-canada-nickel-has-great-potential/ - (TSX-V: CNC) (OTCQB: CNIKF) hat heute seinen Umwelt-, Sozial- und Governance-Bericht (ESG) für das Jahr 2024 veröffentlicht, in dem die kontinuierlichen Fortschritte in den Bereichen Kohlenstoffspeicherungsinnovationen, Partnerschaften mit indigenen Völkern, lokale Wirtschaftsentwicklung, Gesundheit und Sicherheit sowie Umweltschutz vorgestellt werden. Der Bericht unterstreicht die wachsende Rolle von Canada Nickel im Critical Minerals Corridor von Ontario und skizziert die Strategie des Unternehmens zur verantwortungsvollen Lieferung von Materialien, die für die Energiewende und die Verteidigungsfähigkeit Kanadas unerlässlich sind.

Die Meilensteine, die wir 2024 erreicht haben, spiegeln die Stärke und Vision unseres Teams sowie das leistungsstarke Modell wider, das wir gemeinsam mit den indigenen Völkern und Gemeinden im Timmins Nickel District aufbauen, sagte Mark Selby, CEO von Canada Nickel. Mit wichtigen Partnerschaften, einer einzigartigen Lösung zur Kohlenstoffspeicherung und starker Unterstützung in der gesamten Region sind wir stolz darauf, Nickel auf eine Weise voranzubringen, die inklusiv und zukunftsorientiert ist und mit den Zielen der Regierungen von Ontario und Kanadas Strategien für kritische Mineralien im Einklang steht.

Im Laufe des Jahres 2024 vertiefte Canada Nickel seine Zusammenarbeit mit indigenen Nationen, trieb die Entwicklung kohlenstoffarmer Technologien voran und bekräftigte sein Engagement für eine verantwortungsvolle Entwicklung durch transparente Berichterstattung und integrative Unternehmensführung. Die Bemühungen des Unternehmens positionieren es nicht nur als saubereren Nickelproduzenten als der Branchenstandard, sondern auch als vertrauenswürdigen Partner bei der Gestaltung der nächsten Generation des nachhaltigen Bergbaus in Kanada.

Partnerschaften mit indigenen Völkern und die Verantwortung gegenüber der Gemeinschaft sind bei Canada Nickel kein Nebenprojekt, sondern fest in unserer Unternehmensphilosophie verankert, sagte Pierre-Philippe Dupont, Vice President of Sustainability. Wir bauen mehr als nur eine Mine; wir tragen zum Aufbau eines widerstandsfähigen, kohlenstoffarmen Korridors für kritische Mineralien bei, der die Werte der Gemeinden widerspiegelt, mit denen wir zusammenarbeiten. Von Kapitalbeteiligungen und Geschäftspartnerschaften bis hin zu direkten Investitionen in die lokale Infrastruktur - so sieht integratives Wachstum aus.

Wichtigste Highlights aus dem ESG-Bericht 2024 von Canada Nickel

Partnerschaften und Engagement mit indigenen Völkern

- Canada Nickel hat einen wegweisenden Vertrag mit den First Nations Flying Post, Matachewan und Mattagami unterzeichnet, um die Führungsrolle der indigenen Bevölkerung beim Bau der Infrastruktur für das Crawford-Projekt sicherzustellen.

- Die Taykwa Tagamou Nation ist die erste indigene Nation in Kanada, die 20 Millionen Dollar in ein Projekt für kritische Mineralien investiert hat und sich damit eine Beteiligung sowie das Recht auf die Ernennung eines Direktors im Vorstand von Canada Nickel gesichert hat.

- Durch die Vorlage der Umweltverträglichkeitserklärung für das Crawford-Nickelsulfid-Projekt auf Bundesebene wurden formelle Maßnahmen zur Risikominderung und Beteiligungsprozesse mit allen potenziell betroffenen indigenen Nationen festgelegt.

Umweltverantwortung und Klimainnovation

- Pilotversuche mit der In-Process Tailings (IPT)-Karbonisierungstechnologie des Unternehmens bestätigten das Potenzial zur dauerhaften Speicherung von bis zu 1,5 Millionen Tonnen CO pro Jahr und etablierten den Standort Crawford als eine der größten geplanten Kohlenstoffsenken Nordamerikas.

- Der Wasserverbrauch sank trotz einer 464-prozentigen Zunahme der Bohrungen durch Wasserrecycling, Nachverfolgung und Durchflussmesser vor Ort von 0,48 m³/Bohrmeter im Jahr 2024 auf 0,38 m³/Bohrmeter.

- Es wurden keine Verstöße gegen Umweltvorschriften verzeichnet, was die starke Umweltleistung des Unternehmens unterstreicht.

Lokaler Beitrag zur Wirtschaft

- 60 % der Neueinstellungen im Jahr 2024 kamen aus der Region, und 37 % der Beschaffungsausgaben in Höhe von 32,5 Millionen Dollar flossen an lokale Lieferanten in der Region Timmins.

Unternehmensführung und Führung

- Der Frauenanteil im Vorstand des Unternehmens betrug 33 % und in der gesamten Belegschaft 34 % - mehr als doppelt so viel wie der Branchendurchschnitt.

Berichterstattung und Transparenz

- Canada Nickel ist nach wie vor eines der wenigen Junior-Bergbauunternehmen in Kanada, das drei ESG-Berichte in Folge erstellt hat, die mit dem Global Compact der Vereinten Nationen, der Global Reporting Initiative und den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen im Einklang stehen, wobei die beiden letzten Berichte auch den Vorgaben der Task Force on Climate-related Financial Disclosures entsprechen.

Weitere Informationen und den vollständigen ESG-Bericht 2024 finden Sie hier.

Über Canada Nickel Company

Canada Nickel Company Inc. treibt die nächste Generation von Nickelsulfidprojekten voran, um Nickel für den schnell wachsenden Markt für Elektrofahrzeuge und Edelstahl zu liefern. Canada Nickel Company hat in mehreren Ländern die Markenrechte für die Begriffe NetZero NickelTM, NetZero CobaltTM und NetZero IronTM beantragt und arbeitet an der Entwicklung von Verfahren zur Herstellung von CO2-neutralen Nickel-, Kobalt- und Eisenprodukten. Canada Nickel bietet Anlegern Zugang zu Nickel in Ländern mit geringem politischen Risiko. Das Kernstück von Canada Nickel ist das zu 100 % unternehmenseigene Flaggschiffprojekt Crawford Nickel Sulphide im Herzen des produktiven Bergbaugebiets Timmins-Cochrane. Weitere Informationen finden Sie unter www.canadanickel.com.

