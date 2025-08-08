EQS-News: Beowolff Capital sichert sich 97,17% aller artnet Aktien – Weitere Annahmefrist endet am 22. August

EQS-News: Leonardo Art Holdings GmbH / Schlagwort(e): Firmenübernahme

Beowolff Capital sichert sich 97,17% aller artnet Aktien – Weitere Annahmefrist endet am 22. August



08.08.2025

Beowolff Capital sichert sich 97,17% aller artnet Aktien – Weitere Annahmefrist endet am 22. August

Beowolff Capital hat sich zum Ende der Annahmefrist ca. 97,17 % des gesamten Grundkapitals der artnet AG gesichert

Während der weiteren Annahmefrist haben Aktionäre die Möglichkeit ihre artnet-Aktien bis zum 22. August 2025 zu einem attraktiven Barpreis von 11,25€ je Aktie anzudienen

Das Delisting wird mit Wirkung zum Ablauf der weiteren Annahmefrist erwartet und kann zu einer deutlich eingeschränkten Liquidität und Kursverfügbarkeit der artnet-Aktien führen

Vorstand und Aufsichtsrat von artnet empfehlen den Aktionären die Annahme des Angebots; Beowolff Capital bekräftigt seine Unterstützung für die langfristige Weiterentwicklung von artnet

London, Großbritannien – 8. August 2025: Leonardo Art Holdings GmbH, eine Investmentgesellschaft, die von Beowolff Capital Management Ltd. (zusammen, „Beowolff Capital”) beraten wird, hat heute bekannt gegeben, dass während der Annahmefrist, die am 5. August 2025 endete, insgesamt 1.531.983 artnet-Aktien im Rahmen des freiwilligen öffentlichen Übernahme- und Delisting-Angebots (das „Angebot“) für die artnet AG („artnet“) angedient wurden. Dies entspricht ca. 26,85% aller ausstehenden artnet-Aktien. Einschließlich Aktienkäufen und verbindlichen Vereinbarungen mit Aktionären hat sich Beowolff Capital damit bisher einen Anteil von insgesamt ca. 97,17% an artnet gesichert.

artnet-Aktionäre, die ihre Aktien bislang nicht angedient haben, können das Angebot noch während der weiteren Annahmefrist des Angebots, die mit Ablauf des 22. August 2025 endet, zum Preis von 11,25€ je artnet-Aktie (der „Angebotspreis“) annehmen. Der Angebotspreis entspricht einer signifikanten Prämie von ca. 97 % auf den XETRA-Schlusskurs von artnet am 3. März 2025. Dies ist die letzte Frist, innerhalb derer artnet-Aktionäre das Angebot annehmen und so den Wert ihrer Aktien unmittelbar realisieren können. Der Widerruf der Zulassung der artnet-Aktien zum Handel am regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse (das „Delisting“) wird voraussichtlich mit Ablauf der weiteren Annahmefrist wirksam.

Andrew Wolff, Chief Executive Officer von Beowolff Capital, sagte: „Wir sind sehr zufrieden mit der starken Unterstützung der artnet-Aktionäre. Die hohe Annahmequote unterstreicht das Vertrauen in Beowolff Capital sowie in unsere gemeinsame Vision für das nächste Kapitel von artnet. Wir bleiben entschlossen, die Weiterentwicklung und Wettbewerbsfähigkeit von artnet als privat geführtes Unternehmen mit größerer unternehmerischer Flexibilität voranzutreiben. Mit unserem wachsenden Portfolio an Investitionen in marktführende Unternehmen bauen wir ein vernetztes Ökosystem auf, das durch gemeinsame KI-Tools gestärkt wird. Dies steht im Einklang mit der strategischen Ausrichtung von artnet und stellt zugleich die nötigen Ressourcen bereit, um die langfristige Wachstumsstrategie nachhaltig umzusetzen.”

Zudem erklärten Vorstand und Aufsichtsrat von artnet in ihrer am 22. Juli 2025 veröffentlichten gemeinsamen begründeten Stellungnahme zu dem Angebot, dass das Angebot im besten Interesse der Gesellschaft und ihrer Stakeholder liege, und empfehlen den Aktionären, das Angebot anzunehmen. artnet-Aktionäre, die das Angebot annehmen möchten, sollten umgehend ihre Depotbank oder ihren Wertpapierdienstleister, bei dem ihre artnet-Aktien verwahrt werden, kontaktieren. Das Angebot unterliegt den in der von der BaFin gestatteten Angebotsunterlage festgelegten Bestimmungen.

Vorbehaltlich üblicher Bedingungen und Vorbehalte, wird artnet das Delisting mit Wirkung zum Ablauf der weiteren Annahmefrist des Angebots beantragen und alle wirtschaftlich vertretbaren Schritte und Maßnahmen ergreifen, um die Einbeziehung der artnet-Aktien in den Handel im Freiverkehr zu beenden. Dies kann zu einer sehr eingeschränkten Liquidität und Kursverfügbarkeit der artnet-Aktien führen. Mit dem Delisting enden die umfassenden kapitalmarktrechtlichen Veröffentlichungspflichten von artnet. Beowolff Capital beabsichtigt für einen Zeitraum von mindestens zwei Jahren nach Abschluss des Angebots, keinen Beherrschungs- und/oder Gewinnabführungsvertrag mit artnet abzuschließen.

Die Angebotsunterlage und andere Informationen im Zusammenhang mit dem Angebot sind auf der folgenden Website veröffentlicht: www.leonardo-offer.com.

Berater

Beowolff Capital wird von ParkView Partners als exklusivem Finanzberater und Kirkland & Ellis als Rechtsberater bei der Transaktion unterstützt.

Über das Führungsteam von Beowolff Capital

Andrew Wolff ist Chief Executive Officer von Beowolff Capital. Er ist seit 30 Jahren als Investor in privaten Märkten in den Vereinigten Staaten, Europa und Asien tätig. Den Großteil seiner Karriere verbrachte er bei Goldman Sachs, zuletzt als Global Co-Head der Merchant Banking Division und Global Co-Head des Corporate Equity Investing Business. Andrew war zudem Co-CIO der führenden Private-Equity-Fonds von Goldman Sachs. Im Jahr 2006 wurde er zum Partner ernannt. Andrew hat einen B.A. in Philosophie von der Yale University und einen J.D. und M.B.A. von der Harvard Law and Business School.

Jan Petzel ist Chief Investment Officer von Beowolff Capital und verfügt über 27 Jahre Erfahrung mit Investitionen und dem Aufbau von Unternehmen in Europa, den Vereinigten Staaten und Asien. Er begann seine Karriere bei McKinsey & Company, wo er Kunden bei Integrations- und Transformationsprojekten unterstützte. Im Jahr 2003 trat Jan in die Merchant Banking Division von Goldman Sachs ein, wo er 2011 zum Managing Director aufstieg, und später die Leitung des Bereichs Private Credit für Deutschland und Nordeuropa übernahm. Seit er Goldman Sachs verlassen hat, investiert er selbst und über Partner in die Bereiche Clean- und Fintech. Jan hat einen Master of Engineering der ETH Zürich, war Gastwissenschaftler am MIT und erwarb seinen M.B.A. an der Harvard Business School.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.beowolff.com

Kontakt

Für Presseanfragen wenden Sie sich bitte an: leonardo-offer@brunswickgroup.com

Wichtiger Hinweis

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Aktien der artnet AG dar. Das Angebot selbst sowie dessen Bestimmungen und weitere das Angebot betreffende Regelungen werden in der Angebotsunterlage nach Genehmigung der Veröffentlichung der Angebotsunterlage durch die BaFin im Detail dargelegt. Den Aktionären der artnet AG wird empfohlen, die Angebotsunterlage und alle anderen relevanten Dokumente zum Angebot nach deren Verfügbarkeit sorgfältig zu lesen, da sie wichtige Informationen enthalten. Das Angebot unterliegt ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland und bestimmten anwendbaren Bestimmungen des Wertpapierrechts der Vereinigten Staaten von Amerika. Alle Vereinbarungen, die aufgrund der Annahme des Angebots zustande kommen, unterliegen ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland und sind nach diesem Recht auszulegen.

