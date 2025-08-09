Trump: Treffe Putin kommenden Freitag in Alaska
dpa-AFX · Uhr
WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump wird sich nach eigenen Angaben am kommenden Freitag (15. August) mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin treffen. Das Treffen werde im US-Bundesstaat Alaska stattfinden, kündigte der Republikaner auf seiner Plattform Truth Social an./gei/DP/zb
