Mehr Firmenpleiten in Deutschland - "Liquidität angeschlagen"

Berlin (Reuters) - Die Zahl der Firmenpleiten in Deutschland ist zu Beginn der zweiten Jahreshälfte deutlich gestiegen.

Bei den Regelinsolvenzen gab es im Juli einen Anstieg um 19,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat, wie das Statistische Bundesamt am Montag mitteilte. "Das ist die höchste Zuwachsrate seit Oktober 2024", hieß es. Damals lag das Plus bei 22,9 Prozent. Der Schnellindikator greift Meldungen der Plattform Insolvenzbekanntmachungen.de auf. Für die amtliche Statistik werden dann Daten der Gerichte verwendet, die nicht so schnell zur Verfügung stehen.

"Die Wirtschaftskrise dauert an – und deshalb wächst die Welle der Unternehmensinsolvenzen weiter", sagte der Konjunkturexperte der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK), Jupp Zenzen. "Die Liquidität vieler Betriebe ist nach zwei Jahren Rezession angeschlagen." Ein starker Belastungsfaktor seien die im internationalen Vergleich hohen Energiekosten.

Dem Berufsverband der Insolvenzverwalter und Sachwalter Deutschlands (VID) zufolge sind die Ursachen für den starken Anstieg vielfältig. "Zu schnell wird die Ursache der unternehmerischen Fehlentwicklung bei steigenden Zöllen oder hohen Energiekosten gesucht", sagte dessen Vorsitzender Christoph Niering. "Eine gefährliche Fehleinschätzung, da hierdurch Sanierungsmaßnahmen zu spät oder nicht umfassend genug angegangen werden." Viele Branchen stünden vor schwer beherrschbaren Herausforderungen, da sich das Kunden- oder Verbraucherverhalten verändere. Oftmals fehlten finanzielle Mittel oder alternative Konzepte, um sich anzupassen.

MEHR VERBRAUCHER INSOLVENT

Ökonomen zufolge hat der Anstieg nicht nur mit der konjunkturellen Dauerflaute in Deutschland zu tun. Vielmehr hätten über viele Jahre hinweg extrem niedrige Zinsen Insolvenzen verhindert, hieß es etwa beim Institut für Wirtschaftsforschung Halle (IWH). Während der Corona-Pandemie seien zudem durch staatliche Stützungsmaßnahmen auch Unternehmen am Markt geblieben, die bereits zuvor schwach aufgestellt gewesen seien. Der Zinsanstieg und der Wegfall dieser Hilfen hätten ab Mitte 2022 zu einem Nachholeffekt bei den Pleiten geführt.

Für den Monat Mai meldeten die Amtsgerichte nach endgültigen Ergebnissen 2036 beantragte Unternehmensinsolvenzen. Das waren 5,3 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Die Forderungen der Gläubiger werden auf rund 3,2 Milliarden Euro beziffert, nach rund 3,4 Milliarden Euro ein Jahr zuvor. Besonders häufig wurden Firmenpleiten im Bereich Verkehr und Lagerei gemeldet: Hier kamen 10,9 Insolvenzen auf 10.000 Unternehmen. Es folgen das Baugewerbe mit 9,4 Fällen sowie das Gastgewerbe mit 9,0. Zum Vergleich: Insgesamt kamen auf 10.000 Unternehmen rund 5,9 Insolvenzen.

Gestiegen ist im Mai auch die Zahl der Verbraucherinsolvenzen. Sie erhöhte sich 16,1 Prozent auf 6605, so das Statistikamt.

