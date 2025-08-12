Werbung ausblenden

EQS-AFR: Branicks Group AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Group · Uhr

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Branicks Group AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Branicks Group AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

12.08.2025 / 18:03 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Branicks Group AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 27.08.2025

Ort:

http://branicks.com/investor-relations/finanzpublikationen/

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 27.08.2025

Ort:

http://branicks.com/en/ir/financial-reports/

12.08.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Branicks Group AG
Neue Mainzer Straße 32-36
60311 Frankfurt am Main
Deutschland
Internet:www.branicks.com
Ende der MitteilungEQS News-Service

2183030 12.08.2025 CET/CEST

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Branicks Group (ehem: DIC Asset)
Werbung ausblenden

onvista Premium-Artikel

Trading-Impuls
Deutsche Immobilien-Aktie hat 30 Prozent Kurspotenzial – wenn der Ausbruch gelingtheute, 15:30 Uhr · onvista
Deutsche Immobilien-Aktie hat 30 Prozent Kurspotenzial – wenn der Ausbruch gelingt
Chartzeit Eilmeldung
UnitedHealth - langfristige Chance?gestern, 15:31 Uhr · onvista
UnitedHealth - langfristige Chance?
Kolumne von Stefan Riße
Die Re-Industrialisierung der USA ist eine Illusion09. Aug. · onvista-Partners
Die Re-Industrialisierung der USA ist eine Illusion
Weitere Artikel

Das könnte dich auch interessieren

EQS-News: TAG Immobilien AG verzeichnet im ersten Halbjahr 2025 starkes Wachstum im FFO I und EPRA NTA; positive Bewertungsergebnisse in Deutschland und in Polen; weiterer Rückgang des LTVheute, 06:55 Uhr · EQS Group
EQS-NVR: PUMA SE: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung07. Aug. · EQS Group
EQS-News: PATRIZIA verdoppelt EBITDA nahezu in H1 2025 und bestätigt Prognose für das Geschäftsjahrheute, 17:35 Uhr · EQS Group
EQS-NVR: Beiersdorf Aktiengesellschaft: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitungheute, 15:47 Uhr · EQS Group
EQS-AFR: AGROB Immobilien AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHGheute, 15:47 Uhr · EQS Group
Weitere Artikel
Werbung ausblenden