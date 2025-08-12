EQS-AFR: Branicks Group AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
Branicks Group AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
12.08.2025 / 18:03 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Hiermit gibt die Branicks Group AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 27.08.2025
Ort:
http://branicks.com/investor-relations/finanzpublikationen/
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 27.08.2025
Ort:
http://branicks.com/en/ir/financial-reports/
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Branicks Group AG
|Neue Mainzer Straße 32-36
|60311 Frankfurt am Main
|Deutschland
|Internet:
|www.branicks.com
