EQS-News: Nynomic AG: Halbjahresergebnisse 2025 / Umsetzung von NyFIT2025 im Fokus / Prognose für das Gesamtjahr angepasst

Nynomic AG: Halbjahresergebnisse 2025 / Umsetzung von NyFIT2025 im Fokus / Prognose für das Gesamtjahr angepasst



Wedel (Holst.), 12.08.2025

Die Nynomic AG hat die wichtigsten, noch vorläufigen Kennzahlen für das erste Halbjahr des Geschäftsjahres 2025 ermittelt (Vorjahreswerte in Klammern).

So belief sich der konzernweite Umsatz in den ersten sechs Monaten 2025 auf ca. Mio. EUR 42,1 (Mio. EUR 47,7; -12%). Das EBIT des ersten Halbjahres betrug ca. Mio. EUR -2,0 (Mio. EUR 4,2; -148%). Der qualitativ hochwertige Auftragsbestand lag per 30.06.2025 bei ca. Mio. EUR 43,4 (Mio. EUR 59,5, -27%).

Das erste Halbjahr war weiterhin durch erhebliche Unsicherheit bei den Kunden der Nynomic Gruppe geprägt; eine nachhaltige Erholung ist derzeit noch kaum zu spüren. Die geopolitischen Spannungen, zunehmende Handelsbeschränkungen sowie eine anhaltende Schwäche in diversen Märkten führen weiterhin dazu, dass Kunden vorsichtig agieren, Lagerbestände weiter reduzieren und das Cashmanagement noch stärker in den Fokus stellen. Dies wirkt sich insbesondere in einem veränderten Bestellverhalten der Kunden aus. Aufträge werden zurzeit mit möglichst wenig Vorlaufzeit getätigt und langfristige, verbindliche Bestellungen weitgehend vermieden.

Demgegenüber steht eine weiterhin vergleichsweise stabile Nachfrage nach den Produkten der Nynomic Gruppe. Insbesondere die kundenspezifischen Produkte werden weiter geordert und Entwicklungsprojekte vorangetrieben, jedoch unter den veränderten Rahmenbedingungen mit teilweise zeitlicher Verzögerung. Kunden kommunizieren noch enger auf informeller Basis und bestätigen fortlaufend das hohe Interesse und die Weiterführung des gesamten Produkt- und Dienstleistungsportfolios.

Die Herausforderung für die Nynomic Gruppe ist es, in diesem Umfeld noch flexibler agieren zu können, Kundenbedürfnisse schneller und agiler bedienen zu können und die Fixkostenbasis an die antizipierte und weiterhin hohe Volatilität anzupassen. Zugleich muss vorausschauend die Basis für das wiedereinsetzende Wachstum im Bestands- und im Neukundengeschäft durch diese Maßnahmen geschaffen werden.

Ergebnisoptimierungsprogramm NyFIT2025

Um in diesen veränderten Rahmenbedingungen den oben genannten Herausforderungen gerecht zu werden, hat der Vorstand das Optimierungsprogramm NyFIT2025 bereits Ende 2024 mit ersten Maßnahmen initiiert.

Vor dem Hintergrund der nicht zufriedenstellenden Geschäftsentwicklung wurde das Programm im Verlauf des ersten Halbjahres 2025 konsequent ausgebaut. NyFIT2025 umfasst ein breites Maßnahmenpaket, das über klassische Effizienzsteigerungen hinausgeht. Zu den zentralen Bestandteilen des Programms zählen in erster Linie gezielte Maßnahmen zur Kostenoptimierung, zur Erhöhung der Produktivität und Flexibilität sowie zur Effizienzverbesserung in allen Organisationeinheiten. Dazu gehören auch Personalmaßnahmen, die bereits weitgehend eingeleitet und derzeit mit Sorgfalt und sozialer Verantwortung umgesetzt werden. Die konzerninterne Verschmelzung der Spectral Engines GmbH auf die m-u-t GmbH zur Straffung der Konzernstruktur und Bündelung operativer Einheiten wird kurzfristig erste strukturelle Erfolge zeigen.

Die positiven Auswirkungen des NyFIT2025 Programms und die daraus erwarteten deutlichen Kosteneinsparungen in Höhe von mindestens Mio. EUR 5,0 bis Mio. EUR 6,0 dürften sich spätestens ab dem Geschäftsjahr 2026 entfalten und einen wichtigen Beitrag dazu leisten, die Nynomic Gruppe zukunftssicher aufzustellen. Dem gegenüber stehen Restrukturierungsaufwände in Höhe von mindestens Mio. EUR 1,5, die überwiegend im ersten Halbjahr 2025 auf der Kostenseite zu verzeichnen sind.

Ausblick und Anpassung der Prognose

Trotz der Ergebnisse des ersten Halbjahres bleibt der Vorstand der Nynomic AG für den weiteren Jahresverlauf vorsichtig optimistisch. Die saisonale Marktdynamik spricht für eine Belebung der Geschäftsentwicklung in der zweiten Jahreshälfte 2025. Insbesondere im vierten Quartal rechnet die Gesellschaft mit einer deutlichen Verbesserung von Umsatz und Profitabilität im Vergleich zu den enttäuschenden ersten beiden Quartalen.

Allerdings besteht angesichts der komplexen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen weiterhin Unsicherheit hinsichtlich des zeitlichen Verlaufs der erwarteten Normalisierung der Produktabrufe sowie der schrittweisen Zunahme bei Projektvergaben. Hinzu kommen temporäre Belastungen aus der Umsetzung des konzernweiten Effizienzprogramms NyFIT2025 in Höhe von mindestens Mio. EUR 1,5, die sich im laufenden Geschäftsjahr noch negativ im Ergebnis auswirken, bevor sich ab dem Geschäftsjahr 2026 die positiven Ergebniseffekte in genannter Höhe von mindestens Mio. EUR 5,0 bis Mio. EUR 6,0 einstellen werden. Vor diesem Hintergrund kommt der Vorstand der Nynomic AG zu der Einschätzung, dass die ursprünglich kommunizierte Prognose für das Geschäftsjahr 2025 - mit einem Konzernumsatz in einer Bandbreite von Mio. EUR 105,0 bis Mio. EUR 110,0 sowie einem EBIT zwischen Mio. EUR 8,5 und Mio. EUR 10,0 - nicht erreicht werden kann.

Daher wurde die Prognose angepasst. Für das Geschäftsjahr 2025 erwartet der Vorstand nunmehr einen Konzernumsatz von Mio. EUR 100,0 bis Mio. EUR 105,0 sowie ein EBIT in Höhe von Mio. EUR 2,0 bis Mio. EUR 4,0.

Nynomic verfügt aufgrund vieler sehr erfolgreicher Geschäftsjahre über eine stabile Bilanz- und Eigenkapitalstruktur, die in Verbindung mit bestehenden Cashreserven und ausreichenden Liquiditätskapazitäten eine solide Basis zur Überbrückung der temporär eingeschränkten Geschäftsdynamik darstellt.

Der Fokus liegt weiterhin auf der konsequenten Umsetzung des Effizienzprogramms NyFIT2025 zur Ergebnisverbesserung, auf strikter Kostendisziplin, Verschlankung der Konzernstruktur sowie der kontinuierlichen operativen Optimierung. Nynomic hält an seiner strategischen Ausrichtung fest und bleibt entschlossen, auch unter herausfordernden Rahmenbedingungen gezielt zu investieren, Synergien zu realisieren und die Voraussetzungen zu schaffen, bei wieder anziehenden Märkten optimal augestellt zu sein, um schnell und dynamisch agieren zu können und somit wieder an die sehr erfolgreichen Jahre vor Eintritt der Wirtschaftskrise anknüpfen zu können.

Der vollständige Halbjahresbericht per 30.06.2025 steht spätestens am 29.08.2025 auf der Unternehmenswebseite zum Download bereit.

Über Nynomic:

Die Nynomic AG ist ein international führender Hersteller von Produkten zur permanenten, berührungslosen und zerstörungsfreien optischen Messtechnik. Die Produkte und Dienstleistungen der Nynomic Gruppe basieren auf einer breiten Palette intelligenter Sensorik zur Vermessung optischer Strahlung kombiniert mit smarten Technologien zur Aufnahme, Verarbeitung und Auswertung von Daten. Sie lassen sich in verschiedene Anwendungsbereiche skalieren und stellen aufgrund der guten Adaptierbarkeit an die Prozesse beim Kunden hohe Effizienzsteigerung und hohen Kundennutzen dar. Miniaturisierung, Digitalisierung, Automatisierung – Nynomic nutzt konsequent den stetigen Technologiewandel als Grundlage für das im Marktvergleich mittelfristig überdurchschnittliche Wachstum. Die Nynomic Gruppe hat ein klares Vermarktungskonzept als Komplettanbieter von der Komponente bis zur Lösung. Sie ist mit eigenständigen Marken und Tochtergesellschaften mit rund 550 Mitarbeitern global aufgestellt.

Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie auf der Unternehmenswebseite unter folgendem Link:

www.nynomic.com

Nynomic AG

Am Marienhof 2

22880 Wedel

www.nynomic.com

Rückfragen an:

Jochen Fischer

FISCHER RELATIONS

Neuer Wall 50

D – 20354 Hamburg

Tel.: + 49 40 822 186 380

info@fischer-relations.de

