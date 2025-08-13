IRW-News: Klondike Gold Corp.: Klondike Gold stellt Update hinsichtlich Phase-2-Explorationsprogramm bereit

IRW-PRESS: Klondike Gold Corp.: Klondike Gold stellt Update hinsichtlich Phase-2-Explorationsprogramm bereit

Vancouver, British Columbia, Kanada / IRW-Press / Klondike Gold Corp. (TSX.V: KG; FWB: LBDP; OTCQB: KDKGF) (Klondike Gold oder das Unternehmen) freut sich, ein Update zu den Phase-2-Explorationsaktivitäten des Unternehmens zu geben, nachdem das 13 Bohrungen umfassende Phase-1-Bohrprogramm auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Klondike-District-Projekt (das Projekt) erfolgreich abgeschlossen wurde. Dieses umfasst 729 Quadratkilometer Festgesteinsgold in einem fortgeschrittenen Explorationsstadium (siehe Abbildung 1).

Peter Tallman, President und CEO von Klondike, sagte: Die Ergebnisse der Phase-2-Kartierungen identifizieren neue Ziele, die zu einem aufregenden Phase-3-Bohrprogramm führen, das in Kürze beginnen soll. Durch die umfassende Neubewertung der regionalen Geologie von Klondike haben wir einen Großteil der bisherigen Bohrungen, Probennahmen und Kartierungen in eine 3D-Visualisierungssoftware (Leapfrog) integriert, was unser Verständnis der Goldmineralisierungsstrukturen in der Region Klondike erheblich verbessert und unsere Fähigkeit und Zuversicht gestärkt hat, goldhaltige Strukturen in wesentlich größeren Tiefen anzupeilen. Diese Modellierung liefert Informationen für die bevorstehende Phase-3-Bebohrung von Seiten- und Tiefenerweiterungen hochgradiger Golderzgangzonen.

In Phase 1 wurden Bohrungen durchgeführt, um die Ausrichtung der bedeutsamsten Strukturen zu untersuchen, die die Goldablagerungen an vier separaten Goldvorkommen entlang eines 3,8-km-Abschnitts des Eldorado-Verwerfungskorridors begrenzen. Diese Arbeiten lieferten wichtige Informationen über die Struktur und Alteration in Bezug auf günstige Umgebungen für goldhaltige Erzgänge innerhalb des Ziels Eldorado. Die Analyseergebnisse von den 13 Bohrlöchern, die im Rahmen von Phase 1 gebohrt wurden, sind noch ausstehend. Das Phase-1-Bohrprogramm liefert Informationen für die Phase-2-Arbeiten, die dazu beitragen, detaillierte 3D-Karten der Struktur und der Lithologie für jede der vier primären Goldzonen des Unternehmens (Lone Star, Nugget, Stander und Gay Gulch) zu erstellen und diese in eine umfassende Interpretation der Goldmineralisierung für den Klondike District zu integrieren.

Das Phase-2-Programm umfasste Kartierungen und Neubewertungen, bei denen die modernen Explorationsdaten des Unternehmens aus über zehn Jahren zusammengeführt und spezifische Erkenntnisse aus dem kürzlich durchgeführten Phase-1-Bohrprogramm integriert wurden. Die Phase-2-Arbeiten sind eine Feld- und Desktop-Zusammenstellung, die die Geologie und die strukturellen Grenzen der Goldmineralisierung im gesamten Klondike District systematisiert. Die Phase-2-Ergebnisse umfassen die Differenzierung und Kartierung regionaler Brüche, Verwerfungen und Bruchverwerfungen, einschließlich jener, die die Goldmineralisierung begrenzen, sowie die Identifizierung bedeutsamer regionaler Verwerfungen sowie eine erneute Beschreibung der primären Lithologien von Klondike. Diese Arbeiten stellen eine beträchtliche Aktualisierung der geologischen Kartierungen und daraus abgeleiteten Beobachtungen der Regierung aus den 1980er Jahren dar.

Die Phase-2-Kartierungsarbeiten beinhalten

· die Neuaufzeichnung von Bohrkernen und die Kartierung späterer Verwerfungen in drei Dimensionen (unter Verwendung der 3D-Visualisierungssoftware Leapfrog). Dies beinhaltet die erneute Untersuchung von über 60.000 m an Bohrkernen, die seit 1980 im Konzessionsgebiet entnommen wurden und als Teil der Kernbibliothek des Unternehmens aufbewahrt werden;

· die Analyse von über 10.000 ausgerichteten Bohrkern-Strukturmessungen zur Kartierung der 3D-Verteilung bedeutsamer Gesteinseinheiten, mit besonderem Schwerpunkt auf vielversprechende lithologische Kontakte in Zusammenhang mit Goldmineralisierungen und der Dokumentation unterschiedlicher Verwerfungsarten;

· ein Programm zur Neukartierung der Lithologie unter Verwendung von luftgestützten radiometrischen und magnetischen Gesamtfelddaten des Unternehmens in Kombination mit einer neuen Kartierung von graphitischen Brüchen und anderen Verwerfungen;

· systematische Kurzwellen-Infrarot-Bildgebung (SWIR) der Mineraleigenschaften in goldreichen Erzganggebieten. Diese Bildgebung unterstützt die Identifizierung von Alterationen in Zusammenhang mit Gold und ist äußerst nützlich bei der Qualifizierung von goldreichen gegenüber goldarmen Erzgangzonen unter Verwendung von Methoden, die aus aktuellen akademischen Forschungen entwickelt wurden.

Ein Phase-3-Programm mit bohrspezifischen Zielen, die infolge der Phase-2-Arbeiten empfohlen wurden, soll Anfang September beginnen.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/80698/2025-08-13-KGNR-Phase2-V4_de_PRcom.001.jpeg

Abbildung 1: Standort des 729 km² großen Projekts Klondike District von Klondike Gold und des Seifengold-Pachtbetriebs Montana Creek

PRÜFUNG DURCH QUALIFIZIERTEN SACHVERSTÄNDIGEN

Die technischen und wissenschaftlichen Informationen in dieser Pressemeldung wurden von Peter Tallman, P.Geo., President von Klondike Gold und qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101, geprüft und genehmigt.

ÜBER KLONDIKE GOLD CORP.

Klondike Gold ist ein in Vancouver ansässiges Goldexplorationsunternehmen, das sein zu 100 % unternehmenseigenes Goldprojekt Klondike District in Dawson City (Yukon), einer der führenden Bergbauregionen der Welt, erschließt. Die Explorationen im Goldprojekt Klondike District zielen auf jenes Gold ab, das in Verbindung mit der 55 Kilometer langen distriktweiten orogenen Verwerfung des berühmten Seifenerzgebiets Klondike Goldfields steht. Goldmineralisierung sowie angedeutete und vermutete Mineralressourcen wurden sowohl in der Zone Lone Star als auch in der Zone Stander¹ unter weiteren Zielen identifiziert. Das Unternehmen behält eine Produktions-Royalty in Höhe von 10 % am aktiven Seifengold-Konzessionsgebiet Montana Creek, wobei die Zahlungen auf insgesamt 9,5 Mio. $ über einen Zeitraum von 6 Jahren begrenzt sind. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Erkundung und Erschließung seines 729 Quadratkilometer großen Konzessionsgebiets, das sowohl über Linienflüge als auch über gut gewartete staatliche Straßen erreichbar ist. Das Konzessionsgebiet befindet sich außerhalb der Stadt Dawson City (Yukon) in einem Gebiet, das traditionell der Trondëk Hwëchin First Nation gehört.

