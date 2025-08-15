Werbung ausblenden

AKTIEN IM FOKUS: Thyssenkrupp schwach - JPMorgan skeptisch, Rüstungswerte fallen

dpa-AFX · Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Thyssenkrupp haben am Freitag mit einem Minus von knapp 5 Prozent auf 8,45 Euro an ihren schwachen Vortag angeknüpft. Am Donnerstag hatten die Papiere des Stahl- und Industriekonzerns nach einer Senkung des Geschäftsjahresausblicks bereits fast 9 Prozent an Wert verloren.

Analyst Dominic O'Kane von der Bank JPMorgan sieht mittelfristig weitere Kursrisiken. Er senkte sein Ziel nun von 6,50 auf 6,30 Euro und stuft die Papiere weiterhin mit "Neutral" ein. Der Experte hält selbst die gesenkten Jahresziele für schwer erreichbar.

Zusätzlich lastete am Freitag eine Schwäche von Rüstungswerten auf Thyssenkrupp, dessen Aktien vor allem früher im Jahr von Rüstungsfantasie im Zuge der geplanten Börsennotierung der Marinesparte TKMS getrieben worden waren.

Rüstungswerte wie Hensoldt , Renk und Rheinmetall fielen zum Wochenschluss um 1,6 bis zu 4,5 Prozent. Nach den starken Kursgewinnen im Jahresverlauf hatten Anleger hier zuletzt immer wieder Kasse gemacht. Im Fokus stehen dabei auch vage Hoffnungen auf einen Waffenstillstand oder perspektivisch vielleicht sogar einen Frieden im Ukraine-Krieg./mis/tih/jha/

