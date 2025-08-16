Putin: Mit Trump hätte es keinen Ukraine-Krieg gegeben
dpa-AFX · Uhr
ANCHORAGE (dpa-AFX) - Mit einem US-Präsidenten Donald Trump im Weißen Haus wäre der Ukraine-Krieg nach den Worten von Kremlchef Wladimir Putin nicht ausgebrochen. Das betonte Putin bei einer Pressekonferenz nach einem mehrstündigen Treffen mit Trump in Anchorage in Alaska und hob seinen guten Kontakt zum US-Präsidenten hervor. Der russische Präsident erklärte, dass Moskau "ehrlich interessiert" an einem Ende der Krise sei./cha/DP/zb
