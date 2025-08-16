Werbung ausblenden

Ukraine-Schalte der Europäer am Sonntag geplant

dpa-AFX · Uhr

PARIS (dpa-AFX) - Mit Blick auf die Reise des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in die USA und den Alaska-Gipfel wollen sich die Europäer am Sonntagnachmittag beraten. Um 15.00 Uhr werde sich die "Koalition der Willigen" in einer Videoschalte treffen, hieß es vom Élysée-Palast in Paris. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron werde die Besprechung gemeinsam mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und dem britischen Premier Keir Starmer leiten. Wer genau außer ihnen an dem Gespräch teilnehmen soll, wurde in Paris zunächst nicht mitgeteilt.

US-Präsident Donald Trump und Kremlchef Wladimir Putin hatten sich am Freitagabend deutscher Zeit in Alaska getroffen. Greifbare Ergebnisse in Richtung eines Endes des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine waren danach allerdings nicht bekanntgeworden. Selenskyj will nun am Montag Trump in Washington sprechen./rbo/DP/nas

