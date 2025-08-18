Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zum Ukraine-Gipfel von Trump und Putin
dpa-AFX · Uhr
NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten' zum Ukraine-Gipfel von Trump und Putin:
"Selten war so klar, wer der Sieger eines Gipfeltreffens ist: Wladimir Putin kann nach dem pompös inszenierten und minimalst ertragreichen Treffen in Anchorage rundum triumphieren. Er hat alles erreicht, was er wollte - und noch mehr. Weil Donald Trump ihn - man kann es kaum anders sagen - anhimmelt."/yyzz/DP/he
