Werbung ausblenden

Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zum Ukraine-Gipfel von Trump und Putin

dpa-AFX · Uhr

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten' zum Ukraine-Gipfel von Trump und Putin:

"Selten war so klar, wer der Sieger eines Gipfeltreffens ist: Wladimir Putin kann nach dem pompös inszenierten und minimalst ertragreichen Treffen in Anchorage rundum triumphieren. Er hat alles erreicht, was er wollte - und noch mehr. Weil Donald Trump ihn - man kann es kaum anders sagen - anhimmelt."/yyzz/DP/he

Werbung ausblenden

onvista Premium-Artikel

Kolumne von Stefan Riße
Herr Merz, stoppen Sie das nächste Bürokratie-Monster!gestern, 08:30 Uhr · Acatis
Herr Merz, stoppen Sie das nächste Bürokratie-Monster!
Rheinmetall, Renk und Hensoldt
Die drei deutschen Rüstungs-Aktien im großen Chart-Check14. Aug. · onvista
Die drei deutschen Rüstungs-Aktien im großen Chart-Check
Palantir-Gründer Peter Thiel investierte früh
Bullish startet furios an der Börse - so laufen die Geschäfte der Krypto-Plattform14. Aug. · onvista
Das Bullish-Logo auf einem Smartphone
Weitere Artikel

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Werbung ausblenden