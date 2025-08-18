Selenskyjs Medienauftritt mit Trump verläuft ohne Eklat

WASHINGTON (dpa-AFX) - Nach dem Eklat bei ihrem Treffen im Weißen Haus im Februar haben der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj und Donald Trump diesmal einen betont freundlichen Ton angeschlagen. Selenskyj würdigte ausdrücklich die Friedensbemühungen und die Unterstützung des US-Präsidenten. Trump zeigte Sympathie für die Ukraine und ihren Staatschef. "Er ist durch die Hölle gegangen", sagte er über Selenskyj.

Das Zusammentreffen im Februar entgleiste nach einer Nachfrage aus den Medienreihen dazu, warum Selenskyj für den Besuch im Weißen Haus keinen Anzug angezogen habe. Das mündete in Vorwürfen der US-Seite, dass der ukrainische Präsident nicht genug Dankbarkeit für amerikanische Unterstützung gezeigt habe. Was zu einem Rückschlag im Verhältnis der beiden Länder führte.

Trump hatte am Freitag Kremlchef Wladimir Putin getroffen und vor dem Gespräch mit Selenskyj Druck auf die Ukraine gemacht. So schrieb er, der ukrainische Präsident könne den Krieg beenden - und er hatte angedeutet, dass dafür die Aufgabe des Anspruchs auf die von Russland widerrechtlich besetzte Krim und ein Verzicht auf das Ziel einer Nato-Mitgliedschaft notwendig sein könnten. Selenskyj betont stets, dass Russland den Krieg mit dem Überfall auf sein Land im Februar 2022 begann./so/DP/he