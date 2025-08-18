Werbung ausblenden

Wadephul besucht Japan und Indonesien

dpa-AFX · Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Außenminister Johann Wadephul besucht vor dem Hintergrund des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine und des aggressiven Vorgehens Chinas im Südchinesischen Meer Japan und Indonesien. An diesem Montag will der CDU-Politiker in der japanischen Hauptstadt Tokio Ministerpräsident Shigeru Ishiba, Außenminister Takeshi Iwaya sowie mehrere für Wirtschaftsbelange zuständige Minister treffen. Zudem ist eine Rede bei einer Friedensstiftung geplant.

Nach Angaben eines deutschen Regierungssprechers werden bei den Besuchen unter anderem die Sicherheit im Indopazifik und im euroatlantischen Raum, die Wirtschaftssicherheit mit Fokus auf kritische Rohstoffe und weitere bilaterale Themen eine Rolle spielen. Am Dienstag will der Minister in Osaka die Weltausstellung Expo besuchen. In Indonesien steht am Mittwoch unter anderem ein Treffen mit Außenminister Sugiono auf dem Programm. Wadephul wird von Bundestagsabgeordneten und Wirtschaftsvertretern begleitet.

Strategische Partner für Handel und Sicherheit

Japan und Indonesien komme beim Ausbau der strategischen Partnerschaften Deutschlands eine Schlüsselrolle zu, hatte der Sprecher des deutschen Außenministeriums gesagt. Die Länder eine mit Deutschland das Interesse am Erhalt des internationalen Regelwerks für Handel und Sicherheit sowie am gemeinsamen Einsatz für den Multilateralismus. Außerdem seien sie wichtige Partner beim Ausbau und der Diversifizierung der Handelsbeziehungen und Lieferketten - auch, um kritische Abhängigkeiten weltweit zu reduzieren./bk/ln/DP/he

