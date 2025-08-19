Werbung ausblenden

Pressestimme: 'Handelsblatt' zu Trump/deutsche Softwareunternehmen

dpa-AFX · Uhr

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu Trump/deutsche Softwareunternehmen:

"Deutschland hat auch einen Mittelstand, der sich mit seiner Software sehen lassen kann. IT-Dienstleistungen für Geschäftsanwendungen, Sicherheit oder Compliance sind nicht nur gut, sondern auch gefragt. Dahinter stecken teilweise die Datenschutzregeln der Europäischen Union. Firmenkunden bevorzugen daher schon seit einiger Zeit "Made in Europe", und der Amtsantritt von US-Präsident Donald Trump beschleunigt jetzt diesen Trend auf dramatische Weise. Die Sorge ist nicht gering, dass er per Dekret das im Jahr 2023 vereinbarte Datenschutzabkommen der EU mit den Vereinigten Staaten auflösen könnte. Das ist eine große Chance, die wir nicht versäumen sollten. Der Boom hilft, aus kleinen oder mittleren Anbietern ein neues deutsches IT-Ökosystem und mit etwas Glück gar ein zweites SAP entstehen zu lassen."/yyzz/DP/nas

