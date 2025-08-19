Belimo Holding AG / Schlagwort(e): Nachhaltigkeit

Wichtiger Meilenstein auf dem Weg zur Dekarbonisierung: Klimaziele von Belimo von der Science Based Targets initiative (SBTi) validiert



Belimo, Weltmarktführer bei Feldgeräten für die energieeffiziente Regelung von Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen, begrüsst die Validierung der wissenschaftlich fundierten kurzfristigen und Netto-Null-Emissionsziele des Unternehmens durch die Science Based Targets Initiative (SBTi).

Dies ist ein bedeutender Schritt in der Klimastrategie von Belimo, welche auf drei Säulen basiert.

„Die Kombination aus energieeffizienten HLK-Lösungen, einem umfassenden Plan zur Dekarbonisierung unseres Geschäfts und der Belimo Climate Foundation zeigt unser Engagement, den Beitrag von Belimo zu den globalen Klimazielen zu maximieren. Wir wollen die Energieeffizienz von Gebäuden verbessern, da diese rund 40% der globalen CO₂-Emissionen verursachen und gleichzeitig mehrere Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung unterstützen“, sagt Lars van der Haegen, CEO von Belimo. Das Engagement von Belimo zeigt sich in Initiativen wie dem CESIM House in Shanghai, das in diesem Jahr eröffnet wurde, LEED-Platin-zertifiziert ist und mit IoT-fähiger Gebäudeautomation von Belimo sowie Solarpanels ausgestattet wurde. Ein weiteres Beispiel ist die Entwicklung des neuen digitalen Antriebs, dessen Energieverbrauch um über 70% gesenkt wurde.

Aufbauend auf diesen Erfolgen bestätigt die Validierung, dass der Dekarbonisierungsplan von Belimo dem Ziel des Pariser Abkommens zur Begrenzung der Erderwärmung auf 1.5°C entspricht. Dies unterstreicht sowohl die Glaubwürdigkeit als auch die Ehrgeizigkeit der Klimaziele des Unternehmens. Nach einer umfassenden Bewertung hat die SBTi die folgenden Ziele validiert:

Kurzfristige Ziele:

Belimo verpflichtet sich, die absoluten Treibhausgasemissionen (Scope 1 und 2) im Vergleich zu 2022 bis 2030 um 42% zu reduzieren. Darüber hinaus verpflichtet sich Belimo, die Treibhausgasemissionen aus eingekauften Waren und Dienstleistungen sowie aus der Nutzung verkaufter Produkte pro verkauftem Produkt im Vergleich zu 2022 bis 2030 um 51.6% zu senken (Scope 3).

Netto-Null-Ziele:

Belimo verpflichtet sich, die absoluten Treibhausgasemissionen (Scope 1 und 2) im Vergleich zu 2022 bis 2050 um 90% zu reduzieren.

Darüber hinaus verpflichtet sich Belimo, die Treibhausgasemissionen aus eingekauften Waren und Dienstleistungen sowie aus der Nutzung verkaufter Produkte pro verkauftem Produkt im Vergleich zu 2022 bis 2050 um 97% zu senken (Scope 3).

Weitere Informationen zu den Nachhaltigkeitsinitiativen und Klimazielen von Belimo finden Sie auf www.belimo.com.

Die Belimo-Gruppe ist Weltmarktführer in Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Feldgeräten zur energieeffizienten Regelung von Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen. Klappenantriebe, Regelventile, Sensoren und Zähler bilden dabei unser Kerngeschäft. Nachhaltigkeit ist ein fester Bestandteil von Belimo. Seit fünf Jahrzehnten engagiert sich das Unternehmen für umweltfreundliche Lösungen und setzt auf energieeffiziente Produkte, die den CO2-Ausstoss reduzieren und die Ressourcenschonung fördern.Die Gruppe wies 2024 einen Umsatz von CHF944Millionen aus und zählte mehr als 2'400Mitarbeitende. Informationen zum Unternehmen und zu den Produkten sind im Internet unter www.belimo.com abrufbar. Die Aktien der BELIMOHoldingAG werden seit 1995 an der SIX Swiss Exchange gehandelt(BEAN).

Kontakt: Andreas Meile, Head Global Communications & Brand Management, andreas.meile@belimo.ch

