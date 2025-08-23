Wochenrückblick –Rede von Fed-Chef Jerome Powell im Fokus

Zusammen mit Ihnen wollen wir einen Blick auf die aktuelle Wochenhistorie werfen. Was war wichtig? Was bewegte den Markt? Wir haben die wichtigsten Ereignisse übersichtlich für Sie zusammengefasst.

Diese Woche wurden wichtige makroökonomische Daten veröffentlicht. Unter anderem Inflationsdaten in Großbritannien, welche weit höher ausgefallen sind als prognostiziert. Zudem hat das Statistische Bundesamt die Daten für das Bruttoinlandsprodukt in Deutschland veröffentlicht, welches um rund 0,3 Prozent gegenüber dem Vorquartal sank. Des Weiteren mussten einzelne große Technologiewerte aus Amerika diese Woche große Verluste verzeichnen. Der MDAX-Wert Gerresheimer reagierte nach einem anfänglich schlechten Start in die Woche, positiv auf den Einstieg eines aktivistischen Investors.





Globaler Aktienmarkt – Aufschwung beendet?



Nachdem die globalen Indizes in den letzten Wochen überwiegend gestiegen sind, sehen wir diese Woche überwiegend Rückgänge. Am Freitagnachmittag notierte der DAX® rund 0,12 Prozent unter dem Vorwochenschlusskurs. Am Donnerstagabend sank der S&P 500® im Vergleich zum Vorwochenschlusskurs rund 1,23 Prozent und der Dow Jones Industrial Average® notierte rund 0,36 Prozent unter dem Vorwochenschlusskurs. Der technologielastige NASDAQ-100 Index® schloss am Donnerstagabend mit rund 2,40 Prozent unter dem Vorwochenschlusskurs.







