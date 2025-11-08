Ist Geldpolitik kein Faktor mehr für Aktien? Die Stunde der Wahrheit naht
Acatis · Uhr
Über zwei Instrumente pumpte die US-Notenbank Fed Liquidität in die Märkte , was nach gängiger Theorie die Kurse stützt. Diese Stützen fallen nun weg. Die nächsten Wochen werden zeigen, ob Aktien darauf negativ reagieren - oder ob Geldpolitik gar kein Faktor mehr ist.
Quelle: Dilok Klaisataporn/Shutterstock.com
Schaut man länger in die Börsengeschichte, dann ist es schon verwunderlich, dass der Aktienmarkt nicht stärker negativ auf die ab 2022 einsetzenden Zinserhöhungen, sowohl des Leitzinses als auch der langfristigen Renditen am Anleihemarkt, reagiert hat.
Plus
Weiterlesen mit Plus-Abonnement
Noch besser an der Börse informiert: Jetzt Zugang zu exklusiven Analysen, Trading- und Investmentideen freischalten.
- Zugang zu allen Artikeln im Web und in unserer App
- Exklusive Trading- und Investmentideen
- Jederzeit online kündigen
- Mit Code STARTPLUS nur 0,99 € im ersten Monat (Neukundenangebot)
0,99 € im ersten Monat
Du hast bereits ein Abo? Zur Anmeldung
Das könnte dich auch interessieren
Dax Vorbörse 07.11.2025Dax dürfte sich nach Vortagesrutsch moderat erholengestern, 08:22 Uhr · onvista
KonjunkturCommerzbank: Wirtschaft wird in 2026 durch Fiskal- und Geldpolitik angeschobengestern, 14:00 Uhr · dpa-AFX
Premium-Beiträge