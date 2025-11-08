Kolumne von Stefan Riße

Ist Geldpolitik kein Faktor mehr für Aktien? Die Stunde der Wahrheit naht

Acatis · 08.11.2025, 14:00 Uhr Uhr

Über zwei Instrumente pumpte die US-Notenbank Fed Liquidität in die Märkte , was nach gängiger Theorie die Kurse stützt. Diese Stützen fallen nun weg. Die nächsten Wochen werden zeigen, ob Aktien darauf negativ reagieren - oder ob Geldpolitik gar kein Faktor mehr ist.