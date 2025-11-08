Kolumne von Stefan Riße

Ist Geldpolitik kein Faktor mehr für Aktien? Die Stunde der Wahrheit naht

Acatis · Uhr

Über zwei Instrumente pumpte die US-Notenbank Fed Liquidität in die Märkte , was nach gängiger Theorie die Kurse stützt. Diese Stützen fallen nun weg. Die nächsten Wochen werden zeigen, ob Aktien darauf negativ reagieren - oder ob Geldpolitik gar kein Faktor mehr ist.

Artikel teilen:
Quelle: Dilok Klaisataporn/Shutterstock.com

Schaut man länger in die Börsengeschichte, dann ist es schon verwunderlich, dass der Aktienmarkt nicht stärker negativ auf die ab 2022 einsetzenden Zinserhöhungen, sowohl des Leitzinses als auch der langfristigen Renditen am Anleihemarkt, reagiert hat.

Plus

Weiterlesen mit Plus-Abonnement

Noch besser an der Börse informiert: Jetzt Zugang zu exklusiven Analysen, Trading- und Investmentideen freischalten.
  • Zugang zu allen Artikeln im Web und in unserer App
  • Exklusive Trading- und Investmentideen
  • Jederzeit online kündigen
  • Mit Code STARTPLUS nur 0,99 € im ersten Monat (Neukundenangebot)
0,99 € im ersten Monat
Du hast bereits ein Abo? Zur Anmeldung

Das könnte dich auch interessieren

Aktien- und Anleihenmarkt
Bundesbank warnt vor Risiko größerer Marktkorrektur06. Nov. · Reuters
Bundesbank warnt vor Risiko größerer Marktkorrektur
Dax Vorbörse 07.11.2025
Dax dürfte sich nach Vortagesrutsch moderat erholengestern, 08:22 Uhr · onvista
Jemand geht vor dem Dax-Logo vorbei.
Dax Vorbörse 06.11.2025
Deutscher Aktienmarkt zum Start unverändert erwartet06. Nov. · onvista
Deutscher Aktienmarkt zum Start unverändert erwartet
Weitere Artikel
W​e​r​b​u​n​g ausblenden