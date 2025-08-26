Werbung ausblenden

Rohstoff-Abkommen zwischen Deutschland und Kanada

BERLIN (dpa-AFX) - Deutschland und Kanada wollen beim Abbau von kritischen Rohstoffen enger zusammenarbeiten. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und der kanadischen Premierminister Mark Carney kündigten bei einem Treffen in Berlin die Unterzeichnung eines entsprechenden Absichtsabkommens an.

"Das ist ein guter Schritt, um unsere Volkswirtschaften zu stärken", versicherte Merz im Anschluss an den Besuch. Carney verwies auf den großen Reichtum seines Landes an solchen Rohstoffen und sprach unter anderem von Lithium und seltene Erden.

Im April hatte Peking mit Exportkontrollen auf sieben seltene Erden weltweite Besorgnis ausgelöst. China ist mit Abstand Weltmarktführer für diese Rohstoffe, die als unabdingbar für Elektromotoren und Laptops gelten./ax/mfi/sk/DP/mis

